Kar yağışı nedeniyle Konya-Antalya karayolu ulaşıma kapandı
Konya'da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle Seydişehir-Antalya karayolu ulaşıma kapandı.27 Ocak 2019 Pazar 17:37
Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle Seydişehir-Antalya karayolu ulaşıma kapandı.
Seydişehir-Akseki arasındaki 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yağış nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanırken, araçların geçişine izin verilmiyor.
Karayolları ekipleri, yolun açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Geçişlerine izin verilmeyen araçlar, dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.
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