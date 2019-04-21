Kar yağışı kayısı üreticisini düşündürüyor Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde etkili olan kar yağışı kayısı üreticisini düşündürüyor.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde etkili olan kar yağışı kayısı üreticisini düşündürüyor.

İlçede aralıksız yağan kar hayatı olumsuz etkilerken,henüz çiçek aşamasında olan kayısının yağış sonrasındaki durumu üreticileri düşündürüyor. Kayısı ağaçlarının üzerini kar kaplarken karın durması halinde don tehlikesi olabileceği konusundaçiftçiler uyarılıyor.

Öte yandan ilçede kartpostallık görüntüler oluşturan kar yağışı yüksek kesimlerde 30 santimi bulurkenbazı yerlerde de 10 santime ulaştı.

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