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Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı

Tekirdağ’ın Malkara ve Şarköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Bölgede ulaşım zaman zaman aksıyor.

13 Şubat 2019 Çarşamba 19:03
Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte kar yağışı kısa sürede ilçe merkezi ile sınır kapısı civarını beyaz örtüyle kapladı.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışma yürütüyor.

Ulaşım zaman zaman aksadı

Meteoroloji yetkilileri, gece saatlerinde kar yağışının etkisini kaybetmesinin beklendiğini ifade etti.

Tekirdağ’ın Malkara ve Şarköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor. Özellikle Malkara ilçe merkezi ve Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi’nde zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 19:03
  1. Tekirdağ
  2. Karayolları 15. Şube Şefliği
  3. Meteoroloji

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