Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı Tekirdağ’ın Malkara ve Şarköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Bölgede ulaşım zaman zaman aksıyor.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte kar yağışı kısa sürede ilçe merkezi ile sınır kapısı civarını beyaz örtüyle kapladı. Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışma yürütüyor. Ulaşım zaman zaman aksadı Meteoroloji yetkilileri, gece saatlerinde kar yağışının etkisini kaybetmesinin beklendiğini ifade etti. Tekirdağ’ın Malkara ve Şarköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor. Özellikle Malkara ilçe merkezi ve Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi’nde zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

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