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Kar yağışı Eskişehir’de görsel şölen oluşturdu

Eskişehir’de Nisan ayı sonunda etkisini gösteren kar yağışının toprakla buluşması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

21 Nisan 2019 Pazar 15:53
Kar yağışı Eskişehir’de görsel şölen oluşturdu

Eskişehir’de Nisan ayı sonunda etkisini gösteren kar yağışının toprakla buluşması kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Türkiye genelinde hafta sonu itibariyle yaklaşık 10 derece birden soğuyan hava, etkisini sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün itibariyle başlayan kar yağışı Eskişehirlilerin yeni güne beyaz bir örtüyle uyanmasına neden oldu. Özellikle şehrin yüksek rakımlı bölgeleri güne beyaza bürünmüş şekilde uyanırken, kartpostallık görüntüler oluştu. Ekilen araziler de kar altında kalırken, çiftçiler bu sezondaki kar yağışının ekinlere bir zararı olmayacağını belirttiler.



“Mayıs ayında bile havalar ısınmaz burada”


Kar yağışının etkisini yoğun olarak gösterdiği Yarımca Mahallesi sakinlerinden Yaşar Birki, yağışın bu bölgelerde normal olduğunu ifade etti. Yağışın ekinler için de iyi olduğunu söyleyen Birki, “Bizim çocukluğumuzda kar buradan 6 ay eksik olmazdı. Bu sene ilk değildir belki daha önce de yağmıştır. Devamlı yağar bu mevsimlerde kar, hiç eksik olmaz. Yayla olduğu ve yüksek olduğu için normaldir. Mayıs ayında bile havalar ısınmaz burada. Hıdırellez’den sonra bir ihtimal. Ekinler için daha iyi olur, üstünü örter, gübre olur. Ama sebze türü ektiysen ona zararı olur. O da soğana, patatese değil de, marul gibi domates gibi sebzelere zararı olur. Onları da zaten bu mevsimde ekmeyiz biz. Allah’ın verdiği şey, hiçbir şey diyemeyiz. Allah’tan gelene razıyız. Devamlı yaşayanlar var burada. Soğuğa alışkınlar onlar, hayvancılıkla uğraşanlar da var. Bize de bir şey olmaz” dedi.


Son olarak ulaşım konusunda bir sıkıntı yaşanmadığını dile getiren Birki, “Şimdilerde telefon var. Ekip de çalışıyor. Bir telefon ettiğinde yollar yarım saate açılıyor. Bu sene zaten yol kapanacak bir kış da olmadı. Bu sene çok oldu diyorlar ama eski kışlara nazaran bu az” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 15:53
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