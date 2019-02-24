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Kar yağışı Atatürk Havalimanı’nda uçuşları etkiledi

İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları’nın (THY) Atatürk Havalimanı’ndan 66 sefer iptal edildi.

24 Şubat 2019 Pazar 13:12
Kar yağışı Atatürk Havalimanı’nda uçuşları etkiledi

İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları’nın (THY) Atatürk Havalimanı’ndan 66 sefer iptal edildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekipleri pistleri açık tutmak için yoğun çaba harcarken, uçaklara buzlanmaya karşı pist başlarında kalkıştan önce De-Icing işlemi uygulandı.


İstanbul’da etkili olan kar yağışı hava ulaşımında da aksamalara neden oldu. Kar yağışının etkili olmasıyla birlikte Atatürk Havalimanı’nda THY iç ve dış hatlarda toplam 66 seferini iptal etti. Uçaklara kalkıştan önce De-Icing işlemi uygulandığı için uçak seferlerinde kısa süreli gecikmeler yaşandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekipleri pistleri açık tutmak için yoğun çaba harcadı. Gece ve gündüz pistleri sık sık kontrol eden DHMİ ekipleri, pistlere buz çözücü sıvı döktü.



Uçaklara De-Icıng işlemi yapılıyor


İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle, Atatürk Havalimanı’nda uçaklar buzlanmaya karşı pist başlarında De-Icing işlemi uygulanıyor. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte, uçuş güvenliğinin aksamaması için, havalimanlarında uçaklar buzlanmaya karşı ’De-Icing’ denilen alkol ve glikoz karışımı bir madde ile yıkanıyor. DHMİ ekipleri sık sık pistlerde frenleme ölçümleri alarak hava yollarına bildiriyor.



DHMİ ekipleri gece gündüz çalışıyor


İstanbul’da kar yağışının etkili olacağının açıklanmasının ardından tüm önlemlerini alan DHMİ yetkilileri, oluşturdukları ekiplerle gece gündüz pistleri açık tutarken, havalimanında bulunan yolcuların mağdur olmaması için tüm önlemleri aldı.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 13:12
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