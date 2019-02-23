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Kar yağışı altında seçim çalışmaları devam ediyor

AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy, sokaktaki seçim çalışmalarına kar yağışı altında devam ediyor.

23 Şubat 2019 Cumartesi 18:20
Kar yağışı altında seçim çalışmaları devam ediyor

AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy, sokaktaki seçim çalışmalarına kar yağışı altında devam ediyor. Ulusoy, maddi durumu kötü olan yatağa bağlı bir hastayı ise evinde ziyaret ederek kira yardımında bulundu.


31 Mart Yerel Seçimleri’ne doğru adayların sahadaki çalışmaları devam ediyor. AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy da sokak sokak gezerek seçmenler ile selamlaşıyor. Kent genelinde gün boyu etkili olan kar yağışı altında Ulusoy, Cihangir ve Firüzköy mahallerindeki ziyaretlerini sürdürdü. Yatağa bağlı yaşayan bir hastanın evini de ziyaret eden Ulusoy, sağlık raporlarını inceledi. Maddi durumunun iyi olmadığını öğrendiği bir aileye de kira yardımında bulundu.


Ulusoy, seçim çalışmaları kapsamında bir hastayı ziyaret ettiklerini belirterek, "Felç geçiren şu anda engelli olan bir kardeşimizi ziyarete geldik. Hem ailesini ziyarete geldik hem de ailesini ziyaret ettik halini hatırını sorduk. Büyük bir zevkle çalışıyoruz işimiz bu. Gönül belediyeciliği diyoruz. Muhteşem bir şekilde devam ediyoruz. Kar, kış büyük bir zevkle Avcılar için koşturuyoruz. Sevdamız Avcılar diyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 18:20
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