0553 313 94 23

Kar yağışı altında oy kullanmaya gittiler

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde, seçmenler sabah saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı altında sandık başına gitti.

31 Mart 2019 Pazar 10:46
Kar yağışı altında oy kullanmaya gittiler

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde, seçmenler sabah saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı altında sandık başına gitti.Karlıova bu kış son 20 yılın en yoğun kar yağışını yaşadı.


Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar yağışısabah saatlerinde tekrar başladı. Yoğun olarak etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü.Vatandaşlar,sabah saat: 07.00 itibariyle ilçe belediye başkanlarını seçmek için oy kullanmaya kar yağışı altında gitti.İlçe merkezinde okullarda 16 sandık kurulurken, 4 bin 442 seçmenin yer aldığı öğrenildi. Güne karla uyandıklarını belirten vatandaşlar, bugün seçim olması nedeniyle oylarını kullanmaya gittiklerini söyledi.



Tipiden kapanan yol açıldı


Öte yandan ilçenin Bağlıisa köyünde yer alan Çiçekli Mezrası’nın bulunduğu bölgede ise kar kalınlığının 3 metreyi bulduğuöğrenildi. Kar nedeniyle zaman zaman kuvvetli esen rüzgarın tipiye neden olması sonrası yolda kapandı. Durumun belediye ve İl Özel İdare ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgede çalışma yapıldı. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kapanan mezra yolu ulaşıma açıldı.



Kar yağışı devam edecek


Meteoroloji 13. Bölge MüdürlüğüElazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada;"Bölge genelinde havanın yağışlı geçmesi beklenmektedir. Bingöl çevresi ve Tunceli’nin kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli yağmur,yüksek kesimlere karla karışık yağmur ve kar yağışı olması beklenmektedir. Adıyaman’da beklenen yağışların aralıklı yağmur ve sağanak yağmur, Elazığ’nın doğu ilçelerinde ise yer yer kuvvetli yağmur şeklinde olması tahmin edilmektedir"denildi.


Merkez ayrıca, sağanak yağışların yer yer kuvvetli olmasını beklendiği Adıyaman’nda sel ve su baskınlarına karşı, Bingöl ile Tunceli’nin yüksek noktalarında ise çığ riskine karşı duyarlı olunmasını istedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 10:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu haberi okuduktan sonra bir daha tırnak uzatmayacaksınız!
    1. Bu haberi okuduktan sonra bir daha..
    2. Vahittin Bozgeyik dualarla anıldı
    3. Bernard Mensah için Beşiktaş iddiası
    4. Vali Yaman oyunu kullandı
    5. İpek Soylu'dan çifte şampiyonluk
    6. Badmintonda bronz madalya
    7. Özhaseki oyunu kullandı
    8. Kaybolan 10 yaşındaki Ömer’in cansız..
    9. Doğaltaş ihracatı 25 yılda 33 kat..
    10. Elazığ’da hasta ve engelliler sandığa..
    11. Başkan Kazım Kurt oyunu kullandı
    12. Sandıklar hasta seçmenlerin ayağına..
    13. AK Partili Yılmaz: “Seçimler..
    14. Kimi evinde oy kullanıyor kimi ise..
    15. Rektör Şenocak’ın Kanser Haftası mesajı
    16. AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı..
    17. Başakşehir seçim sonuçları oy oranları..
    18. (Özel) Ünlü oyuncu Demet Akbağ oyunu..
    19. Bahçeli'den muhabirin sorusuna müthiş..
    20. Muhtarlar başkan adayı Güngör’den oy..
    21. Başakşehir seçim sonuçları oy oranları..
    22. Bakan Fahrettin Koca: “7 bin sağlık..
    23. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı..
    24. Ardahan’da sahte CHP’ye verilmiş oy..
    25. Oy kullanmak için gelenler fark etti
    26. Sağlık görevlilerinin desteğiyle oy..
    27. Böcek oyunu kullandı
    28. Gümüşhane’de 30 kişi seyyar sandıkla..
    29. Başkan Çerçioğlu oyunu ailesiyle..
    30. MHP lideri Devlet Bahçeli, "Cumhur..
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin