0553 313 94 23

Kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı

Van-Hakkari kara yolunun Kurubaş Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle yolda kalan çok sayıda araç, ekiplerin yardımıyla ilerleyebildi.

19 Mart 2019 Salı 11:25
Kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı

Van-Hakkari kara yolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı.

Kent genelinde dün gece başlayan kar ve tipi, yüksek kesimlerde etkisini arttırdı. Van-Hakkari kara yolunun 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde buzlanan yolda çok sayıda araç ilerleyemedi. Tipi nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yolu açmasının ardından araçlarına zincir takarak yollarına devam etti.

Ekipler, tipi nedeniyle sık sık kapanan yolda, açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları yönünde uyardı.

Sürücü Zübeyir Kaya, kar ve tipiye hazırlıksız yakalandıklarını belirterek "Hakkari'den geliyorum. Burada çok yoğun bir tipi var ve mahsur kaldık. Ekiplerin yolu açmasının ardından bizler de aracımıza zincir takıp yokuşu çıkabildik." dedi.

Sürücü Abdulhaluk Kara da "Hava çok kötüydü, birçok insan burada mağdur oldu. Zor şartlarda aracımıza zincir taktık. Kaza riski de yaşadık. Bir araç tipi nedeniyle az daha bize çarpıyordu. Yol açıldı, şimdi devam edeceğiz." diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 11:25
  1. Van
  2. Hakkari
  3. buzlanma
  4. kar ve tipi
  5. Kurubaş Geçidi
  6. van

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bolu Adalet Sarayı, Bakan Gül’ün katılımıyla açıldı
    1. Bolu Adalet Sarayı, Bakan Gül’ün..
    2. Bal Tuzağı 5 operasyonunda 2 kişi..
    3. "Zincir marketlerde poşet kullanımı..
    4. Düşük yapmak her hanım için üzücü....
    5. Ünverdi, “Genç fikirlere ve daha fazla..
    6. TBMM Başkanı Şentop’tan CHP’li..
    7. Erdoğan: "AK Parti'nin kapıları, bu..
    8. AOSB Futbol Turnuvası’nda 2. tur..
    9. Bilgievleri, 10. yılını kutladı
    10. Büyükşehir’den “Destanın Türküleri”..
    11. Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu'nu on..
    12. Biga’da vatandaşlar dev Türk bayrağı..
    13. (Özel) 13 bin kilometreden Gaziantep’e..
    14. Kolon kanserinde erken tanı önemli
    15. Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da..
    16. Beşiktaş 116 yaşında
    17. Fizibilite desteği ve teknik destek..
    18. Özakcan; "Jeotermallere ruhsat..
    19. Fenerbahçe'den ses getirecek forvet..
    20. Yarına bırakma! Yarın sana vermek..
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son anket sonuçları açıklandı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı