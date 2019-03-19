0553 313 94 23

Kar ve tipi nedeniyle 30 kara yolu ulaşıma kapandı

Karayolları Genel Müdürlüğü kar ve tipi nedeniyle Türkiye genelinde 30 yol güzergahının ulaşıma kapandığını bildirdi

19 Mart 2019 Salı 06:54
Kar ve tipi nedeniyle 30 kara yolu ulaşıma kapandı

ANKARA (AA) - Türkiye genelinde kar ve tipi nedeniyle 30 yol güzergahı ulaşıma kapandı.

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 30 yol güzergahında kar ve tipi yüzünden ulaşım sağlanamıyor.

Açıklamada saat 01.00 itibarıyla kapalı bulunan yol güzergahları şöyle sıralandı:

"Ayrancı-Erdemli, Karaman-Silifke (Mara Yolu), Tarasçı-Cevizli, Karaman-Kırobası, Mersin-Karaman il sınırı (Güzeloluk), Pertek-Çemişgezek-Ovacık, Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Yağmurdere ayrımı, Ayrım-Ardanuç-Geçitli-Yalnızçam, Espiye-Yağlıdere-Alucra (Kurtbeli Geçidi), Yomra- Özdil-Gümüşhane il sınırı, Sürmene-Beşköy-Bahçecik, Of-Çaykara-Bayburt (Soğanlı Dağı Geçidi bitişi), Beşikdüzü-Sisdağı, Salmankaş Geçidi-Arpalı, Trabzon-Bayburt il sınırı-Salmankaş Geçidi, Çaykara-Bayburt (Soğanlı Dağı Geçidi başlangıcı), Erzurum-Tekman, Kağızman-Cumaçay, Çakırbaba Geçidi-Karaurgan, Akşar-Gaziler-Erzurum-Kars il sınırı-Çakırbaba Geçidi, Erzincan-Başköy, Demirözü-Erzincan, Erzincan-Başköy-Çayırlı, Erzincan-Başköy, Erzincan ayrımı-Başköy Çayırlı, Üçdam-Yedisu, Göle-Bozkuş-Selim, Yalnızçam-Ardanuç, Cumaçay-Akçay yolu."


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 06:54
  1. kar
  2. karayolları
  3. tipi
  4. ulaşım
  5. yol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hafızalara kazınan Filistinli ilk kez konuştu! Şehit sayısı 200 olabilirdi
    1. Hafızalara kazınan Filistinli ilk kez..
    2. Kar ve tipi nedeniyle 30 kara yolu..
    3. Sinop’ta “Çanakkale Zaferi ve..
    4. Yakalanan şüpheliler "pes" dedirtti.....
    5. Bahar iyiden iyiye kendini hissettiriyor
    6. 'Yumurta çocuk' bağışları paylaşacak
    7. Vahşice katletmişti... O caninin..
    8. Cami katliamcısı Türkiye'de neler..
    9. CHP'li Ataşehir Belediyesi borcunu..
    10. Kuveyt'ten dikkat çeken petrol hamlesi
    11. Mansur Yavaş'tan HDP sorusuna ilginç..
    12. Pentagon'dan açıklama: Türklerle yakın..
    13. Babası kendi elleriyle jandarmaya..
    14. Her satırı korkunç... "Yalvardım kimse..
    15. Jandarma Genel Komutanlığına "uzman..
    16. Alkollü şahıs ağabeyini defalarca..
    17. Türk filmleri ABD'de sinamaseverlerle..
    18. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    19. İçişleri Bakanı Soylu Demre'de
    20. İçişleri Bakanı Soylu Demre'de
    21. MEB ile Ayvansaray Üniversitesi..
    22. Bahçelievler’de silahlı saldırı... 1..
    23. Hollanda'daki silahlı saldırı
    24. "MTA geçen yıl 1 milyon 500 bin metre..
    25. Pentagon'un Suriye ve Irak'a ayırdığı..
    26. Seyir halindeki arabanın yanma anı..
    27. Patlak tekerle polisten kaçmaya..
    28. Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915'..
    29. Polisten kaçan sürücü,” Pişman..
    30. Filistinli gazeteci Washington'da..
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Tokatçı senatöre şok! Başbakan emri verdi
    Tokatçı senatöre şok! Başbakan emri verdi
    HDP itiraf etti: Yavaş ve İmamoğlu bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir
    HDP itiraf etti: Yavaş ve İmamoğlu bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir