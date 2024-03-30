Kar üzerinde oruç açtılar
Muş’ta kar kalınlığının 7 metreyi bulduğu alternatif Üçevler grup köy yolunda çalışma yapan İl Özel İdaresi ekipleri iftarlarını kar üzerinde yaptı.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/kar-uzerinde-oruc-actilar-80136
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Muş’ta kar kalınlığının 7 metreyi bulduğu alternatif Üçevler grup köy yolunda çalışma yapan İl Özel İdaresi ekipleri iftarlarını kar üzerinde yaptı.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/kar-uzerinde-oruc-actilar-80136
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