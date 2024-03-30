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Oruç Kar üzerinde oruç açtılar
Oruç

Kar üzerinde oruç açtılar

Yeniakit Publisher
2024-03-30 23:56:00 -
Kar üzerinde oruç açtılar

Muş’ta kar kalınlığının 7 metreyi bulduğu alternatif Üçevler grup köy yolunda çalışma yapan İl Özel İdaresi ekipleri iftarlarını kar üzerinde yaptı.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/kar-uzerinde-oruc-actilar-80136

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