Kar tatili haberleri art arda geliyor... 7 ilde okullar tatil edildi

Yurdun büyük kesiminde etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 ilde okullar tatil edildi.

Düzce, Sivas, Karaman, Tokat, Muş, Niğde ve Bitlis illerinden okulların tatil edildiği haberi geldi.

Düzce'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valilik'ten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının kent genelinde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre, gün boyu süren yoğun kar yağışı ve geç saatlerde oluşması muhtemel buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, 9 Ocak Çarşamba il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Sivas'ta don olayı bekleniyor

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve şiddetli rüzgar nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda gün boyu aralıklarla kar yağışının devam edeceği ve kuvvetli buzlanma, don olayı ile rüzgar beklendiği belirtildi.

Bu nedenle öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için il merkezi ile ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ile rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp ile böbrek yetmezliği, kanser ve başka kronik ağır hastalığı bulunan kamu personelinin de izinli sayılacağı aktarıldı.

Bitlis'ten de tatil haberi geldi

Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü il genelinde eğitime ara verileceği bildirildi. Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın, il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim yapılmayacak. Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına, tipi ve çığ beklentisi nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü il genelinde eğitim yapılamayacağı bildirildi.

Vali'den kar paylaşımı: Bir şehre ancak bu kadar yakışır

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullara yarın ara verildi.

Vali Yılmaz Şimşek, kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların tatil edildiğini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Şimşek, "Kar, bir şehre ancak bu kadar yakışır. Sevgili çocuklar, kar yağışı nedeniyle 09.01.2019 Çarşamba günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu muhteşem manzaranın tadını çıkarırken sağlığınıza dikkat etmeyi unutmayın. Geleceğimizin teminatı olan sizler, bizim her şeyimizsiniz." paylaşımında bulundu.

Karaman'da da okullar 1 gün süreyle tatil edildi

Karaman Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde bu gece ve yarın için kar yağışıyla birlikte kuvvetli buzlanma ve don beklendiğinden Karaman merkez ve merkeze bağlı köylerimizde 09.01.2019 Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullar, 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Ayrıca aynı tarihte, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelliler, hamileler, harp malulü ve gaziler de idari izinli sayılacaklardır” denildi.

Hamile ve engelli kamu personeli de yarın idari izinli sayılacak.