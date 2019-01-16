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Kar sürgünleri ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kırşehir'de yoğun kar yağışı, tipi ve fırtınanın oluşturduğu kar sürgünleri ve buzlanma nedeniyle Ankara-Kayseri kara yolunun Kırşehir bölümü zaman zaman ulaşıma kapatılıyor

16 Ocak 2019 Çarşamba 17:54
Kar sürgünleri ulaşımı olumsuz etkiliyor

KIRŞEHİR (AA) - Ankara-Kayseri kara yolunun Kırşehir bölümünde yoğun kar yağışı, tipi ve fırtınanın oluşturduğu kar sürgünleri ve buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman durduruluyor.

Karayolları 61. Şube Şefliği ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığı kara yolunun, tipi nedeniyle yeniden kapanması ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Trafik ekipleri, Mucur ve Kayseri istikametine giden araçları Ortaköy kavşağında durdurarak, karayolları ekiplerinin çalışmasından sonra geçişlerine izin veriyor.

Ankara-Kayseri kara yolundaki hasarlı ve yaralamalı kazalar da ulaşımın zaman zaman durmasına neden oluyor.

Kırıkkale ve Ankara istikametine giden araçlar Akpınar ilçesindeki dinlenme tesislerine yönlendirilerek, karayolları ekiplerinin yolları yeniden açmasına yardımcı olunuyor.

Kırşehir Şehirlerarası Otobüs terminalindeki otobüslerin çıkışlarına da izin verilmiyor.

Yoğun kar yağışı ve tipinin devam etmesi halinde kar sürgünleri ve buzlanmadan araçların olumsuz etkilenmemesi için gece saatlerinde yolun tamamen ulaşıma kapatılabileceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 17:54
  1. kar yağışı
  2. Kırşehir

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