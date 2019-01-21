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Kar safari nefes kesti

Düzce'de off-road tutkunları tarafından düzenlenen ve 110 kişinin katıldığı kar safarisinde keyifli anlar yaşadı

21 Ocak 2019 Pazartesi 10:04
Kar safari nefes kesti

DÜZCE (AA) - Düzce Safari Off-Road Kulübü'nce (DÜSOF) 30 arazi aracının katılımıyla "kar safarisi" düzenlendi.

Düzce Belediyesi önünde toplanan DÜSOF üyesi 110 kişi, konvoy halinde Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası, Sakarca ve Oflu yaylalarına ulaştı.

Deniz seviyesinden bin 400 metre yükseklikteki yaylalara çıkanlar, yolculukta adrenalin dolu anlar yaşadı.

Kar kalınlığının yaklaşık 1 metre ölçüldüğü bölgede mücadele edenler, kar yağışı altında oyun havası eşliğinde eğlendi.

DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğayı sevdiklerini, her hafta etkinlik yaptıklarını, özellikle de kar yağdığında yerlerinde duramadıklarını ifade etti.

Yaylalarda güzel bir gün geçirdiklerini belirten Albayrak, "Zonguldak ve birkaç ilimizden konuklarımız vardı. Yolda kalan arkadaşlarımızı buraya kadar ulaştırdık. Yollar kar ile kapalıydı açmayı başardık. Güzel etkinliğimizi kazasız bir şekilde tamamladık. Katılımcıların tamamı büyük keyif aldı." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 10:04
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