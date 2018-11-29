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İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son dakika kar nerelere yağacak?

Soğuk hava ve kar yağışı Türkiye’nin bir çok bölgesinde etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji son yaptığı açıklamada yağur, sel, kar ve don uyarısı yaptı. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte kar yağışları da etkili olmaya başladı. Kar nereye yağacak? İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

29 Kasım 2018 Perşembe 11:03
İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son dakika kar nerelere yağacak?

Soğuk hava ve kar yağışı Türkiye’nin bir çok bölgesinde etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji son yaptığı açıklamada yağur, sel, kar ve don uyarısı yaptı. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte kar yağışları da etkili olmaya başladı. Kar nereye yağacak? İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Kar nerelere yağacak?

Havaların soğumasıyla birlikte Türkiye’nin farklı bölgelerinde sağanak yağışın yanında kar yağışları da etkili olmakta. Aralık ayına sayılı günler kala İstanbul’da kar ne zaman yağacak merak konusu oluyordu. Meteoroloji’den son yapılan açıklamada kar yağışının artık an meselesi olduğu duyuruldu. Hava sıcaklığı, Marmara ve Batı Karadeniz'de hissedilir derecede olmak üzere kuzey ve batı bölgelerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/saat), Marmara'da zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Kar Trakya’dan girmeye başladı

Trakya'da soğuk hava ve aralıklarla kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (buzlanma, don olayı ve karayollarında meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Trakya, akşam saatlerinde Balkanlar'dan gelen soğuk hava sistemi etkisine girdi. Hafta başından bu yana etkili olan lodos poyraza dönerken, hava sıcaklığının sıfır derece altına düşmesi sonucu kar başladı. Karın cumartesiye kadar etkili olması bekleniyor. Bu arada Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde de kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kar Edirne'den sonra Tekirdağ'a da ulaştı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yılın ilk karı etkili oldu. Balkanlardan gelen soğuk hava ve kar yağışı Edirne'nin ardından Tekirdağ'a da ulaştı. Hava sıcaklığının eksilere düşmesiyle birlikte Hayrabolu ilçesinde kar yağışı başladı. Soğuk hava ve kar yağışının hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. 

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 11:03
  1. Tekirdağ
  2. Kırklareli
  3. Edirne
  4. İstanbul’a kar ne zaman yağacak?
  5. Kar nerelere yağacak?
  6. meteoroloji son dakika hava durumu

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