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Kar nedeniyle mahsur kalan 75 kişi kurtarıldı

Muş'un Hasköy ilçesinde kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolda mahsur kalan 75 kişi, AFAD, jandarma ve Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı.

07 Ocak 2019 Pazartesi 00:17
Kar nedeniyle mahsur kalan 75 kişi kurtarıldı

Muş'un Hasköy ile Bitlis'in Mutki ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan güvenlik yolunun 15'inci kilometresinde kar ve tipi yüzünden kapanan yolda araçlarıyla mahsur kalanlar, durumu jandarmaya bildirildi.

Muş'tan sevk edilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ile Karayolları ekipleri, görüş mesafesinin yer yer 3 metreye düştüğü bölgeye varabilmek için uzun uğraş verdi.

Ekipler, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından 8 minibüs, 5 otomobil ile 2 kamyonette mahsur kalan 75 kişiye ulaşarak iş makinesiyle yolu ulaşıma açtı.

Mahsur kalanlardan Ramazan Rençber, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bitlis'in Mutki ilçesinden Muş'a giderken tipiye yakalandıklarını ve mahsur kaldıklarını belirterek, kendilerini kurtarmak için yoğun mücadele yürüten ekiplere teşekkür etti.

 

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Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 00:17
  1. Muş
  2. Bitlis
  3. hasköy
  4. mutki

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