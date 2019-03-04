0553 313 94 23

Kar nedeniyle kapanan Nemrut yolu açılıyor

Metrelerce kar yağan UNESCO Dünya Kültür Mirası Nemrut Dağı’nın yolunu açmak için ekipler günlerdir çalışıyor.

04 Mart 2019 Pazartesi 15:15
Kar nedeniyle kapanan Nemrut yolu açılıyor

Metrelerce kar yağan UNESCO Dünya Kültür Mirası Nemrut Dağı’nın yolunu açmak için ekipler günlerdir çalışıyor.


Kommagene Uygarlığı’nda ‘Tanrılar Tahtı’ olarak bilinen 2 bin 206 metre yükseklikteki zirveye ulaşmak için çalışmalar sürüyor. Nemrut Dağı’na ulaşım sağlamak için Karayolları 87. Şube Şefliği ekipleri günlerdir çalışıyor. Kar kalınlığının metrelerce yüksekliğe ulaştığı Nemrut Dağı yolunda ekipler 6 günden beri karla kaplı 9 kilometrelik yolun yaklaşık 6 kilometresini açtı. Ekiplerin zirveye ulaşması için 3 kilometrelik mesafe kaldı.


Kar püskürtme aracı rotatif, greyder ve kepçe ile çalışmalarını sürdüren ekiplerin bu hafta sonu yolun tamamını açacakları öğrenildi.


Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, kar kalınlığının 2 metreden başlayarak yer yer tipi nedeniyle 10 metreye kadar yükseldiğini ve Karayolları ekiplerinin yolu açmak için gece gündüz çalıştığını söyledi. Mustafa Ekinci, “2019 yılı turizm açısından bereketli bir yıl olacağa benziyor. Şimdiden Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının otellerdeki doluluk oranı yüzde 90’a yaklaşmış durumdadır. Fakat gelen ziyaretçilerimizin en çok gezmek istedikleri, görmek istedikler en önemli yer Nemrut Dağı. Bu yıl kar fazla yağması nedeniyle Nemrut Dağı’na ulaşım konusunda gerçekten ciddi sıkıntılar var. Biz turizm sezonunun canlı olacağını ön görerek Nemrut Dağı’nın yolunu her yıl Nisan’da yada Martın 15’inden sonra açmaya çalışılırken bu yıl çok daha erken çalışmaya başladık. Karayolları Genel Müdürlüğümüz gece gündüz çalışarak aşağı yukarı bir haftadan beri bu bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Yer yer 10 metreye kadar yükselen kar kütleleri içerisinde ekiplerimiz görevlerini yapmaya çalışıyorlar.Çok zor coğrafi koşullarda turizm sezonuna hazırlık yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bu haftanın sonunda Nemrut Dağı’nın yolunu turizmcilerimizin hizmetine açmış olacağız” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 15:15
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Havaya ateş açan baba oğlunu vurdu
    1. Havaya ateş açan baba oğlunu vurdu
    2. Bilecik Emniyetinden titiz çalışma
    3. Köşk Belediyesi 10. geleneksel deve..
    4. Aile Yaşam Merkezi’nden 8 Mart Dünya..
    5. 1 milyon 350 bin TL'lik aracını bu..
    6. 12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek!
    7. Batman’da bıçaklı kavga: 1 ölü
    8. Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman..
    9. Deprem tatbikatında görünmez kaza
    10. Akhisarspor Alanyaspor maçı ne zaman..
    11. OSD, OICA'nın 100. yılında Türkiye'yi..
    12. Bursa Milletvekili Ödünç:
    13. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
    14. AK Parti'nin Zonguldak mitingi
    15. THY- Oman Air kod paylaşımı anlaşması..
    16. Süper Lig 24. hafta maç sonuçları |..
    17. Tasarlayıcısı, ölümlere yol açan..
    18. Elazığspor, Serhat Gülpınar’la anlaştı
    19. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    20. Şahinbey’de Yeniköy Cami ibadete açıldı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk