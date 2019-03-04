Kar nedeniyle kapanan Nemrut yolu açılıyor

Metrelerce kar yağan UNESCO Dünya Kültür Mirası Nemrut Dağı’nın yolunu açmak için ekipler günlerdir çalışıyor.

Kommagene Uygarlığı’nda ‘Tanrılar Tahtı’ olarak bilinen 2 bin 206 metre yükseklikteki zirveye ulaşmak için çalışmalar sürüyor. Nemrut Dağı’na ulaşım sağlamak için Karayolları 87. Şube Şefliği ekipleri günlerdir çalışıyor. Kar kalınlığının metrelerce yüksekliğe ulaştığı Nemrut Dağı yolunda ekipler 6 günden beri karla kaplı 9 kilometrelik yolun yaklaşık 6 kilometresini açtı. Ekiplerin zirveye ulaşması için 3 kilometrelik mesafe kaldı.

Kar püskürtme aracı rotatif, greyder ve kepçe ile çalışmalarını sürdüren ekiplerin bu hafta sonu yolun tamamını açacakları öğrenildi.

Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, kar kalınlığının 2 metreden başlayarak yer yer tipi nedeniyle 10 metreye kadar yükseldiğini ve Karayolları ekiplerinin yolu açmak için gece gündüz çalıştığını söyledi. Mustafa Ekinci, “2019 yılı turizm açısından bereketli bir yıl olacağa benziyor. Şimdiden Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının otellerdeki doluluk oranı yüzde 90’a yaklaşmış durumdadır. Fakat gelen ziyaretçilerimizin en çok gezmek istedikleri, görmek istedikler en önemli yer Nemrut Dağı. Bu yıl kar fazla yağması nedeniyle Nemrut Dağı’na ulaşım konusunda gerçekten ciddi sıkıntılar var. Biz turizm sezonunun canlı olacağını ön görerek Nemrut Dağı’nın yolunu her yıl Nisan’da yada Martın 15’inden sonra açmaya çalışılırken bu yıl çok daha erken çalışmaya başladık. Karayolları Genel Müdürlüğümüz gece gündüz çalışarak aşağı yukarı bir haftadan beri bu bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Yer yer 10 metreye kadar yükselen kar kütleleri içerisinde ekiplerimiz görevlerini yapmaya çalışıyorlar.Çok zor coğrafi koşullarda turizm sezonuna hazırlık yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bu haftanın sonunda Nemrut Dağı’nın yolunu turizmcilerimizin hizmetine açmış olacağız” diye konuştu.