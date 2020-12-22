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Gündem Kar mı yapacak? | Kar ne zaman nereye yağacak?
Gündem

Kar mı yapacak? | Kar ne zaman nereye yağacak?

Kar yağışı ne zaman? | Havaların soğumasıyla birlikte pek çok kişi kar yağışının ne zaman gerçekleşeceğini araştırmaya başladı. Peki, kar nerede yağacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-22 10:11:00 -
Kar mı yapacak? | Kar ne zaman nereye yağacak?

Kar yağacak mı? | Milyonlarca kişi kar yağışının ne zaman nerede gerçekleşeceğini araştırmaya başladı. Peki, kar ne zaman yağacak?

Kar mı yapacak? | Kar ne zaman nereye yağacak?

Doğu Anadolu'da Van, Hakkari, Bitlis ve Muş illeri için kar uyarısı yapıldı. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve karlı olacak, akşam saatlerinde Muş ve Bitlis'in güney kesimlerinde yağışlar etkisini artıracak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Van Gölü'nde rüzgar kuzeyli yönlerden 10-30 kilometre kuvvetinde esecek, hava çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu, görüş açık olacak.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van ve Muş’ta 5, Hakkari'de 3, Bitlis'te 2 derece olması bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ile pus ve sis beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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