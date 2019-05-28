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Kar maskeli soyguncular tutuklandı

Balıkesir’de cep telefonu bayilerini soymaya çalışan ve güvenlik kameralarına yakalanan 4 hırsızdan ikisi polisin ısrarlı takibi sonucunda yakalandı.

28 Mayıs 2019 Salı 01:25
Kar maskeli soyguncular tutuklandı

Balıkesir’de cep telefonu bayilerini soymaya çalışan ve güvenlik kameralarına yakalanan 4 hırsızdan ikisi polisin ısrarlı takibi sonucunda yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Balıkesir’de bulunan bir cep telefonu dükkanından çaldıkları telefonlarla kaçan 4 kişi Balıkesir-Bursa yolunda uygulama noktasında polisin dur ikazına uymayarak kaçmaya başladı. Orta refüjden karşı yola geçen aracın lastiklerinin patlaması sonucunda otomobil daha fazla ilerleyemeyerek durmak zorunda kaldı. Araç içerisinden kaçmaya çalışan U.G ve E.T yakalanırken, çalınan cep telefonları iseormanlık alanda 2 çuval içerisindebulundu.


Yakalanan U.G. ve E.T. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, kaçan diğer iki firari şüphelinin ise aranmasına devam ediliyor.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 01:25
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