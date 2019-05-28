Kar maskeli soyguncular tutuklandı Balıkesir’de cep telefonu bayilerini soymaya çalışan ve güvenlik kameralarına yakalanan 4 hırsızdan ikisi polisin ısrarlı takibi sonucunda yakalandı.

Balıkesir’de cep telefonu bayilerini soymaya çalışan ve güvenlik kameralarına yakalanan 4 hırsızdan ikisi polisin ısrarlı takibi sonucunda yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir’de bulunan bir cep telefonu dükkanından çaldıkları telefonlarla kaçan 4 kişi Balıkesir-Bursa yolunda uygulama noktasında polisin dur ikazına uymayarak kaçmaya başladı. Orta refüjden karşı yola geçen aracın lastiklerinin patlaması sonucunda otomobil daha fazla ilerleyemeyerek durmak zorunda kaldı. Araç içerisinden kaçmaya çalışan U.G ve E.T yakalanırken, çalınan cep telefonları iseormanlık alanda 2 çuval içerisindebulundu.

Yakalanan U.G. ve E.T. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, kaçan diğer iki firari şüphelinin ise aranmasına devam ediliyor.

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