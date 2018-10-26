Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Ne kadar etkili olacak?

D-100 Karayolu’nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı. Gece ve sabah etkili olan sağanak, D-100 Karayolu’nun Bolu Dağı kesiminde öğle saatlerinde yerini kara bıraktı.

Kar kalınlığının yer yer 4 santimetreye ulaştığı bölgede, karayolları ekipleri tuzlama çalışması yapıyor.

Abant’ta kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştı.

İstanbul'da hava nasıl olacak?

İstanbul'da dün soğuk hava etkisini gösterdi. Bugün ise güneşli bir hava etkili olacak. Önümüzdeki 5 gün boyunca da güneşli hava etkisini göstermeye devam edecek.

Antalya - Konya karayolu kapandı

Yurdun birçok bölümünde etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Antalya-Konya karayolu Akseki ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle trafiğe kapandı

Sivas'ta etkili oluyor

Sivas'ta sabah saatlerinde başlayan sağanak akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı nedeniyle Sivas- Tokar karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı

Hava nasıl olacak?

Marmara ve Ege'den yağışlar ayrılıyor ancak İç Ege'de sıcaklık gece 0 ve altına gerileyecek. Önümüzdeki günler de dahil olmak üzere sabah saatlerinde sis oluşabilir. Akdeniz bölgesinde hava parçalı bulutlu, İç Anadolu'nun doğusunda ise yağış var, arada karla karışık yağmura dönebiliyor. Birçok merkezde karla karışık yağmur hatta ara ara kar yağışı olabilir. Ancak bu yağış hafta sonu kesecek. Bitlis-Van-Hakkari dolaylarında kuvvetli, su baskınlarına dikkat. Güneydoğu Anadolu bölgesinde de kuvvetli yağışlar var, hafta sonu kesmiş olacak.