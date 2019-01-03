Kar fena bastırdı! O ilde okullar tatil edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan metelojik uyarıya göre, Çanakkale'de ve çevresinde kar yağışının bu akşam başlayıp yarın sabaha kadar kuvvetli ve yer yer de yoğun olması bekleniyor. Bu nedenle Çanakkale Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda Çanakkale il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Yarın öğlene kadar yoğun olacağından...

İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, "Vali beyin bilgisi bilgisi dahilinde, İl Hıfzıssıhha Kurul kararlarıyla Çanakkale genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verdik. Yarın öğlene kadar yoğun bir şekilde yağış bekliyoruz" dedi.

Çanakkale Belediyesi de yapılan metelojik uyarı doğrultusunda meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için vatandaşlara cep telefonu ile mesaj gönderdi.