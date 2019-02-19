0553 313 94 23

Kar direği ve rögar kapağı hırsızları yakalandı

Kayseri İl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne ait 29 adet kar direği ile 14 adet rögar kapağı ele geçirilirken olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

19 Şubat 2019 Salı 11:56
Kar direği ve rögar kapağı hırsızları yakalandı

Kayseri İl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne ait 29 adet kar direği ile 14 adet rögar kapağı ele geçirilirken olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesi Akın mahallesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan devriye esnasında durdurulan 38 plakalı minibüste yapılan kontrolde Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait 29 adet demir kar direği ele geçirildi. Araçta bulunan N.G., S.B., H.Y., K.Y., Ş.B. ve E.S.’nin ifadelerinde kar direklerini Anbar Mahallesinde bulunan hurdacıya sattıkları tespit edildi. Hurdacıda yapılan aramada 14 adet rögar kapağı ele geçirildi. Ele geçirilen demir kar direkleri Karayolları Bölge Müdürlüğüne, rögar kapakları da ilgili kurum yetkilerine teslim edildi. Jandarma ekipleri, şüpheli şahısların ayrıca, Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde de 4 ayrı hırsızlık olayının failleri olduğunu tespit ederken, toplam 5 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı.


Gözaltındaki şüpheliler, işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 11:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fuat Çapa ve Başkan Ay Denizlispor maçını değerlendirdi
    1. Fuat Çapa ve Başkan Ay Denizlispor..
    2. CHP’li Beşiktaş eski Belediye Başkanı..
    3. Borsa günün ilk yarısında geriledi
    4. Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
    5. Riskli bina tespiti nasıl yapılır |..
    6. Ardahan-Göle karayolunda onlarca araç..
    7. Çanakkale’de 59 mülteci yakalandı
    8. Sezai Temelli hakkında soruşturma..
    9. Sinop'taki "Durağan olayları" davası
    10. Mehmet Demirkol'dan Fenerbahçe..
    11. Damat, İtalya'da 2 yılda 3 kat büyüdü
    12. Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş..
    13. Kiev’de İkinci Dünya Savaşı’na ait..
    14. Serbest piyasada altın fiyatları
    15. Coşkun Demirbakan kimdir nerelidir?
    16. Saadet Partisi 3 büyükşehir adayını..
    17. 2 çocuk annesi 12. kattan düştü
    18. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, TBMM..
    19. Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan yurt..
    20. Burun estetiğinin önemli kriterlerine..
    21. (Özel) Şaşkın hırsız çaldığı ürünleri..
    22. Karabük’ten 100 kişilik TTK için bin..
    23. Çankaya Belediyesi ’Plant Ödülü’ne..
    24. Honda, İngiltere ve Türkiye'deki Civic..
    25. Bakan Murat Kurum imzasıyla, en riskli..
    26. Ahşap oyuncak yapımı eğitimi başladı
    27. Millet sizi kuyruğunuzdan tanır
    28. Köprü geçiş cezası nasıl geri alınır?..
    29. Suudi Arabistan: "Hindistan-Pakistan..
    30. Zihni Şahin’den uluslararası vizyon
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
    Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun