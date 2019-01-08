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Kar bugün nerelere yağacak? Yarın (9 Ocak Çarşamba) okullar hangi illerde tatil

Yoğun kar yağışı yurdun bir çok bölgesinde etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji başta İç Anadolu olmak üzere kar yağışının olacağı bölgeleri açıkladı. Peki 8 Ocak Salı kar nereye yağacak. 8 Ocak Salı günü Bitlis, Bingöl, Adıyaman, Konya, Karaman, Afyonkarahisar, Batman, Isparta, Tunceli, Erzincan, Elazığ, Denizli, Çorum, Balıkesir, Bursa, Ağrı, Kocaeli başta olmak üzere çoğu illerde okullar bugün tatil. Peki 9 Ocak Perşembe okullar tatil mi? Yarın okullar nerelerde tatil?

08 Ocak 2019 Salı 09:08
Kar bugün nerelere yağacak? Yarın (9 Ocak Çarşamba) okullar hangi illerde tatil

Yoğun kar yağışı yurdun bir çok bölgesinde etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji başta İç Anadolu olmak üzere kar yağışının olacağı bölgeleri açıkladı. Peki 8 Ocak Salı kar nereye yağacak. 8 Ocak Salı günü Bitlis, Bingöl, Adıyaman, Konya, Karaman, Afyonkarahisar, Batman, Isparta, Tunceli, Erzincan, Elazığ, Denizli, Çorum, Balıkesir, Bursa, Ağrı, Kocaeli başta olmak üzere çoğu illerde okullar bugün tatil. Peki 9 Ocak Perşembe okullar tatil mi? Yarın okullar nerelerde tatil?

İç Anadolu, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da havanın yarın sabaha kadar kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da havanın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların genellikle kar, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneybatısında yağmur ve sağanak şeklinde olacağı öngörülüyor. Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Şanlıurfa'da kuvvetli yağmur ve sağanak, Samsun, Ordu ve Gaziantep'te kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Amasya, Tokat, Çorum'un doğu ilçeleri, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak ile Malatya, Tunceli, Erzurum ve Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar bekleniyor. Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Perşembe okullar nerelerde tatil?

8 Ocak Salı okullar Bitlis, Bingöl, Adıyaman, Konya, Karaman, Afyonkarahisar, Batman, Isparta, Tunceli, Erzincan, Elazığ, Denizli, Çorum, Balıkesir, Bursa, Ağrı, Kocaeli, Erzincan, Kırşehir, Kırıkkale, Antalya, Zonguldak, Burdur, Düzce ve Çanakkale'nin bazı ilçelerinde okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi. Yarın-9 Ocak Çarşamba okullar tatil mi? 9 Ocak Çarşamba okullar nerelerde tatil? Sorularının cevabı şimdiden aranırken, bugün tatil edilen illerde yarın da kar tatili olup olmayacağı illerin valiliklerinden gelecek tatil haberiyle belli olmuş olacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 09:08
  1. Van
  2. Ordu
  3. Malatya
  4. Gaziantep
  5. Çanakkale
  6. Yarın okullar tatil mi?
  7. 9 Ocak Perşembe okullar nerelerde tatil?
  8. Adana
  9. Osmaniye
  10. Hatay
  11. Kilis ve Şanlıurfa'da kuvvetli yağmur ve sağanak
  12. Samsun
  13. Amasya
  14. Tokat
  15. Çorum
  16. Kahramanmaraş
  17. Adıyaman
  18. Diyarbakır
  19. Mardin
  20. Batman
  21. Siirt
  22. Elazığ
  23. Bingöl
  24. Muş
  25. Bitlis
  26. Hakkari
  27. Şırnak
  28. malatya
  29. Tunceli
  30. Erzurum
  31. van
  32. Konya
  33. Karaman
  34. Afyonkarahisar
  35. Isparta
  36. Erzincan
  37. Denizli
  38. Balıkesir
  39. Bursa
  40. Ağrı
  41. Kocaeli
  42. Kırşehir
  43. Kırıkkale
  44. Antalya
  45. Zonguldak
  46. Burdur
  47. Düzce
  48. okullar tatil mi

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