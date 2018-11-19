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Kar Beton, filosunu 30 adet Ford Trucks ile genişletti

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:18
Kar Beton, filosunu 30 adet Ford Trucks ile genişletti

İSTANBUL (AA) - Kar Beton, filosunu 30 adet Ford Trucks 4142M mikser ile genişletti.

Kar Beton'un açıklamasına göre, hazır beton ve yapı kimyasalları üreticisi Kar Group bünyesinde faaliyet gösteren şirketin aldığı araçlar için teslim töreni düzenlendi.

Törende Ford Trucks tarafından Kar Beton adına firma sahiplerine teşekkür plaketi takdim edildi. Gerçekleştirilen teslimat törenine Kar Group Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Üçüncü, Kar Beton Genel Müdürü Haluk Atasoy, Kar Beton Batı Marmara Bölge Müdürü Hüseyin Savur'un yanı sıra Ford Trucks Türkiye Direktörü Burak Hoşgören, Ford Trucks Türkiye Satış Müdürü Murat Bakış, Ford Trucks Bölge Satış Müdürü Baran Süslü, FSM Demirbaş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Demirbaş ile Satış Müdürü Cem Akkaya katıldı.

Şirket, son araçlarla birlikte 2014'ten bu yana filosunu 168 adet Ford Trucks ile genişletmiş oldu.

Açıklamada, Ford Trucks'ın inşaat serisinin en ağır şantiye şartlarına göre tasarlandığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 16:18
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