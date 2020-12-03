  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kapuzla hamile taklidi yapan kadının uyuşturucu taşıdığı ortaya çıktı
Dünya

Kapuzla hamile taklidi yapan kadının uyuşturucu taşıdığı ortaya çıktı

Brezilya'da uyuşturucu kaçakçılığı yapan kadının hamile kılığına girerek, karnındaki karpuz kabuğunda uyuşturucu taşıdığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 21:52:00 - 2020-12-03 21:57:17
Kapuzla hamile taklidi yapan kadının uyuşturucu taşıdığı ortaya çıktı

Bir şüpheli, içerisine uyuşturucu koyduğu karpuzu karnına yerleştirerek kendisini hamile gibi gösterdi. Uyuşturucu kaçakçısı kadın, polis tarafından yakalandı.
Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bir uyuşturucu tacirinin yöntemi, bu kadarına da pes dedirtti.

Uyuşturucu tacirliği yapan kadının hamile kılığına girerek, karnındaki karpuz kabuğunda uyuşturucu madde taşıdığı ortaya çıktı.

Karnında sakladığı karpuzun içinden uyuşturucu çıktı

Uyuşturucu taciri kadın, ülkenin en büyük ikinci kenti Rio de Janeiro'ya giden bir otobüse bindiği sırada yolcuların şüphelenmesi sonucu polise bildirmesiyle yakalandı.

Polisin otobüse düzenlediği operasyon sonucu yakalanan uyuşturucu taciri kadının karnındaki karpuz kabuğundan, 2 kilogram ağırlığındaki 4 paket kokain türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kilolarca uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı ortaya çıktı

Yerel basında çıkan haberlere göre, uyuşturucu tacirinin polis ifadesinde, uyuşturucuyu Brezilya'nın başkenti Brasilia'ya naklettiği uyuşturucu sevkıyatında kendisine 500 Brezilya reali, yaklaşık 100 dolar ödendiğini açıkladığını aktardı.

Kadının bu taktikle kilolarca uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirtildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doç. Dr. Savaşçı: Koronaya ikinci kez yakalananlarda tablo ağırlaşabiliyor
Sağlık

Doç. Dr. Savaşçı: Koronaya ikinci kez yakalananlarda tablo ağırlaşabiliyor

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, koronavirüse bir kez yakalanıp atlattıktan sonra ikinci kez yakalanan hastaların sağlık durumlarının nasıl seyrettiği..
Tarihi anlaşma damga vurmuştu! Katar'dan Türkiye açıklaması
Dünya

Tarihi anlaşma damga vurmuştu! Katar'dan Türkiye açıklaması

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani arasında yapılan görüşmenin ardından Katar ..
Türk futboluna Ukrayna'dan kötü haber!
Spor

Türk futboluna Ukrayna'dan kötü haber!

Türk takımlarının Avrupa'daki performansı gelecek yıllar için büyük tehdit oluşturuyor. Beşiktaş ve Galatasaray'ın Avrupa'ya veda etmesi Baş..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay