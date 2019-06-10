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Kapuz Plajı Sosyal Tesisleri hizmete açıldı

Zonguldak Belediyesi ait, Kapuz Plajı Sosyal Tesisleri hizmete açıldı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 14:31
Kapuz Plajı Sosyal Tesisleri hizmete açıldı

Zonguldak Belediyesi ait, Kapuz Plajı Sosyal Tesisleri hizmete açıldı.


Doğal güzelliğinin yanı sıra, her gün binlerce vatandaşımızın tercih ettiği, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından temizliği tescillenmiş, bakım ve onarımı gerçekleştirilen Kapuz Plajı yeni sezona vatandaşların hizmetine hazır hale getirildi.


Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan’ın şehrin sorunları ve çözüm önerileri konusunda Bakanlıklar nezdinde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki temasları nedeniyle şehir dışında olduğundan yerine vekalet eden Belediye Başkan Vekili Murat Uzun, belediye meclis üyeleri ile birlikte, Kapuz Plajı’nda incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanvekili Murat Uzun; “Şehrimizin gözbebeği, vatandaşlarımızın en çok tercih ettiği Kapuz Plajı’mız bugün itibariyle hizmete açılmıştır. Plajı’mız, uzman cankurtaran ve nitelikli personelimiz ile tam teçhizat hazır haldedir. Plajı’mız, Salı ve Perşembe günleri bayanlar gününe tahsis edilmiş olup bugünden itibaren tüm halkımızın hizmetindedir” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 14:31
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