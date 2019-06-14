Kapuz İlkokulu’nda mezuniyet coşkusu

Zonguldak Merkez Kapuz İlkokulu düzenlediği mezuniyet gecesiyle 54 öğrencisine veda etti.

Okul bahçesinde düzenlenen törene veliler, mahalle sakinleri büyük ilgi gösterdi. Okul müdürü Barış Güney yaptığı konuşmada mezuniyet törenine katılanlara teşekkür ederek "Bugün kendi evladımız gibi gördüğümüz 54 öğrencimizle vedalaşıyoruz. Görev yaptığımız 4 yıl içerisinde sürekli kendimizi geliştirdik. Okul aile birliğimizle başarılı çalışmalara imza attık. Başta Gökben Sütçü olmak üzere emeği geçenlere teşekkürlerimi iletiyorum.

Biz öğrencilerimize hep iyiyi, doğruyu, güzeli öğrettik. Bundan sonraki yaşamlarını da da topluma faydalı bireyler olarak sürdüreceklerine inanıyoruz. Biz Kapuz İlkokulu öğretmen ve idarecileri olarak her zaman onların yanında olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Bu gecenin hazırlanmasında emeği geçen 4/A sınıf öğretmenimiz Gülhan Hendem’e, 4/B sınıf öğretmenimiz H. Aynur Kutlu’ya, 4/C sınıf öğretmenimiz Yıldırım Kaya’ya, ses sistemimizle ilgilenen Ercan Karacan’a, gecenin sunuculuğunu yapan Nuray Yücel’e teşekkür ediyorum. Değerli öğrencilerim, sizleri çok seviyoruz. Hayatta başarılar diliyoruz" dedi.

Öğretmenlerin öğrencilere hitaben konuşmalarından sonra sınıflar halk oyunu ve dans gösterilerini sergilediler. Kep atma töreni düzenlendi, sonrasında oyun havaları eşliğinde eğlendiler.