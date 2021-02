Kapukaya'dan Mustafa Öztürk'e sert tepki

Daha önce Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (asm) Kur'an-ı Kerim'e görüşlerini karıştırdığı iftirasını atarak tepki çeken Karar'ın İlahiyatçısı Mustafa Öztürk, sahabeye de dil uzatarak büyük tepki çekti.

Sahabeye dil uzatan Peygamberimiz'in eşi ve başta Hz. Ali olmak üzere sahabelere "Birbirini kestiler", "Koltuk kavgası yaptılar" gibi hadsiz ifadelerde bulunan ve İslam'ın sahabeleri değiştirmediğini iddia ederek gerçekleri saptıran Öztürk'e Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya'dan sert tepki geldi.

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Kapukaya, Ashab-ı Kiram'ın Kur'an'da bizzat övüldüğünü hatırlatarak şunları söyledi.



"Peygamber efendimizin ashabı bizzat ilgili kur'an-ı Kerim'de övülmüş ve cenabı hak onlar hakkında şöyle buyurmuştur: "O Müslümanlardan Ensar ve Muhacir'den ilk olanlar, öncü olanlar, iyilik ve güzellikle onlara tâbi olanlar, peşinden gidenler var ya, Allah onlardan razı olmuştur onlar da ondan razı olmuştur. Ve onlar için ağaçların altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Büyük kurtuluş işte budur."

İşte bu şekilde Cenab-ı Hak onlardan razı olduğunu beyan ediyor. Yani bizzatihi Allah-u Teala diyor ki, "Ben ilk Müslümanlardan onlardan razıyım." Hz. Ebubekir'den Hz. Ömer'e hiç ayrım yapmadan... Hz Osman, Hz Ali, Hz Ayşe hepsi dahil... Ve sahabenin diğer ileri gelenleri içine dahil. Cenab-ı Hak onlardan razı olduğunu beyan buyuruyor ve sonra onların cennetlik olduklarında müjdeliyor. Burası da çok önemli onların Cennetlik olduklarını müjdeliyor. Cenab-ı hak Teala Hazretleri onların neler yaptığını veya gelecekte neler yapacaklarını bilmiyor mu? Bilmesine rağmen Cenab-ı Hak Teala onları bu şekilde övüyor, onlar için güzel mükafatlar vaat ediyor ve büyük kurtuluşun, yani büyük başarının kurtuluşun onlarla beraber olacağını büyük müjdenin onlarla beraber olacağını bizlere haber veriyor.

Peygamberimiz'in (SAV) Sahabeler için duyarlı olduğunu belirten ve "Peygamber efendimiz Hz Muhammed (SAV) de Ashabı hakkında belki bu zamanı görerek "Benim Ashabıma küfür etmeyin, aşağılamayın. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, sizden biriniz Uhud Dağı kadar infak etse, bütün malını mülkünü harcasa, bu kadar bir de altın infak etse, onların bir çeyreğine bile ulaşamaz" buyuruyor" ifadesiyle Hadis-i Şerif'i aktaran Kapukaya, bir tartışmada bütün malını, mülkünü İslam yolunda harcayan, biçok insanı kölelikten azat eden, Hz. Ebubekir'in (r.a.) tarafını tutarak sahip çıktığını ve "Arkadaşım hakkında ileri geri konuşmayın" şeklinde konuştuğunu belirtti.

"Sahabelere böyle hakaret edenler bütün malını mülkünü Allah için verebilirler mi?"

Hz. Ebubekir (r.a.) bütün varını yoğunu Allah yolunda harcadığını belirten Kapukaya, "Bir seferinde, Hz Ebubekir ile Hz Ömer arasında bir yarış olmuş. Hz Ömer'in biraz durumu iyileşince "Ben Ebubekir'i geçeceğim" diye sevinçle malının yarısını getirmiş. Hz Ebubekir Efendimiz ise Peygamberimiz'in huzuruna, İslam'ın izzeti ve yücelmesi için malının tamamını getirmiş. Peygamber Efendimiz, "Aile efradına ne bıraktın?" diye sorduğu zaman, "Onlara Allah'ı ve Allah'ın resulünü bıraktım" demiştir. Bu sahabilere böyle hakaret eden, onları aşağılayan kişiler böyle bir şey yapabilirler mi? Bütün malını, mülkünü, her şeyini Allah rızası için verebilirler mi? İslam için, İslam'ın izzeti ve yücelmesi için verebilirler mi? Tam tersine, bu gibi insanlar her zaman mal, mülk, para, pul peşinde koşmuşlar ve Allah rızası için böyle bir şey yapmak yerine, her şeyi ücretle yapmışlar." tepkisinden bulundu.

"Halifelere zorla maaş verdiler"

Hz Ebubekir'in devletten ücret almak istemediğini ve devletin zorla ücret ödediğini söylen Kapukaya sözlerine şöyle devam etti:



"Hz Ebubekir Efendimiz veya Hulefa-i Raşidin hangi hangi ücreti almışlar? Yani zorla devlet onlara ücret vermiş, devlet dediğin zaman sahabe-i kiramın tavsiyesi üzerine kendilerine yetecek kadar... Hz Ebubekir Efendimiz bir ücret almak istemiyordu Hilafet karşılığında. Ama tabii ki, bağda, bahçede, işte çalışıyordu, yine ticaret işleriyle uğraşıyordu. Hz Ömer efendimiz dedi ki, "Böyle olmaz, Müslümanların sana ihtiyacı var. Aradıkları zaman seni yerlerinde bulmaları gerekiyor." Bunun üzerine bir maaş bağladılar. Bu maaştan da vefat ettiği zaman baktılar ki, bir kısmını bırakmış ve hazineye devredilmesi için vasiyet etmiş. Ondan sonra gelen sahabiler, bu konuda titiz davranışlar, devlet malını en güzel bir şekilde korumuşlar ve kimsenin devlet malına el uzatmasına izin vermemişlerdir."

"Koltuk kavgası, ne kadar da ağır bir kelime!"



Halifelik kavgası olduğunu iddia eden Mustafa Öztürk'e tepkisini sürdüren Kapukaya, şunları söyledi:



Onlar hakkında yine diyor ki, Peygamber Efendimiz'in cenazesi ortadayken bir koltuk kavgası yapmışlar... Ne kadar ağır bir kelime; koltuk kavgası? Düşünebiliyor musunuz: Peygamber Efendimiz'in en sevdiği, mağara arkadaşı ki, Kur'an-ı Kerim'de kendisine işaret edilmiştir. "Dedi ki, arkadaşına, 'sakın üzülme!'" İşte o arkadaşı dediği, Hz Ebubekir (r.a.), düşünebiliyor musunuz, güya bir koltuk kavgası yapmış! Yani böyle bir şey denebilir mi?

"Koltuk kavgası olan bir kimse, birbirlerine hilafeti böyle teklif ederler mi?"



Hz Ebubekir'in davası, acaba bir koltuk kavgası mıydı? Yoksa Müslümanlar arasında bir ihtilafın, tam tersine bir koltuk kavgasının çıkmaması mıydı? Hz Ömer'in (r.a.) çabası neydi? Koltuk kavgası olsaydı, ilk önce Hz Ebubekir, Hz Ömer'i teklif etmişti. Ama Hz Ömer itiraz etti, "Hayır, sen Müslümanların halifesi olman gerekiyor" dedi. Koltuk kavgası olan bir kimse, birbirlerine hilafeti böyle teklif ederler mi?



Ümmeti Muhammed'e elbette bir baş lazımdı. Şimdi günümüzde diyelim ki, herhangi bir seçim yaklaştığı zaman ülkemizi yönetmek isteyen adaylar için biz bunlara kalkıp da diyebilir miyiz "Bunların arasındaki tartışması, koltuk kavgasıdır. Amaçları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni idare etmek değil, koltuk kavgasıdır, sen ben kavgasıdır" diyebilir miyiz? O zaman bu ülkeye hizmet eden, canını malını ortaya koyan herkese biz hakaret etmiş oluruz.

“Sahabe arasında hırgür çıktı” diyen Öztürk’e tepki gösteren Kapukaya, “Bu kelime ne kadar aşağılayıcı bir kelime” ifadesinde bulunarak şunları söyledi:

“Sahabe-i Kiram arasında tartışmaları hırgür olarak nitelemek