Kaptılar ama kaçamadılar Edirne’nin Keşan ilçesinde bir kadını gasp eden kapkaççılar yakalandı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir kadını gasp eden kapkaççılar yakalandı.

Keşan’da evine giden bir kadının önüne çıkan iki şahıs, çantasını çalarak olay yerinden kaçtı. Olayın ardından çevre güvenlik kameralarını inceleyen Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahısların izini Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ne kadar sürdü. Şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis ekipleri, S.K. ve çocuk yaştaki K.Ç.’yi saklandıkları konutlarda yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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