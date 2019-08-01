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KAPTİD Başkanı Dinler: “Kapadokya’nın merkezi Nevşehir’dir”

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, bazı sosyal medya ve haberlerde Kapadokya bölgesini bir çok ilin sahiplendiğini gördüklerini ifade ederken, Kapadokya’nın merkezinin Nevşehir olduğunu söyledi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 10:06
KAPTİD Başkanı Dinler: “Kapadokya’nın merkezi Nevşehir’dir”

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, bazı sosyal medya ve haberlerde Kapadokya bölgesini bir çok ilin sahiplendiğini gördüklerini ifade ederken, Kapadokya’nın merkezinin Nevşehir olduğunu söyledi.


Son günlerde özellikle sosyal medyada Kapadokya bölgesini, Kayseri, Aksaray ve bir çok ilin sahiplendiğine dikkat çeken KAPTİD Başkanı Yakup Dinler, "Kapadokya’nın kapısı da, kalbi de, girişi de Nevşehir’dir" dedi. Dinler, “Şimdi biliyorsunuz Kapadokya için Kayseri giriş kapısı diyor, Aksaray incisi diyor veya bir çok bölge Kapadokya ismini kullanmaya çalışıyor. Fakat meclisten Kapadokya Alan Başkanlığı diye bir yasa çıktı. Burada sınırlar gayet belli, sınırların neresi olduğu belli. Kapadokya Alan Başkanlığı sadece Nevşehir’i kapsamaktadır. Bu sebeple Kapadokya’nın kapısı da, kalbi de, girişi de her yeri de Nevşehir’dir” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 10:06
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