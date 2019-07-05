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Kaplumbağalar su içsin diye su kuyusu açtılar

Kahramanmaraş’ta bir okulun bahçesinde sıkça görülen kaplumbağa ve sokak hayvanları faydalansın diye, görevliler okulun bahçesine minik su kuyuları açtı.

05 Temmuz 2019 Cuma 12:11
Kaplumbağalar su içsin diye su kuyusu açtılar

Kahramanmaraş’ta bir okulun bahçesinde sıkça görülen kaplumbağa ve sokak hayvanları faydalansın diye, görevliler okulun bahçesine minik su kuyuları açtı.


Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı mahallesinde bulunan Anakucağı Anaokulu idareci ve görevlileri okul bahçesinde gezinen sokak hayvanlarını unutmadı. Okul müdür yardımcısı Metin Kemal Işık’ın talimatıyla okul bahçesinin çeşitli noktalarına minik kuyular açıldı. Açılan kuyulardan çıkan kaynak su çevredeki kaplumbağa, kedi, köpek ve kuşların su içeceği yer haline geldi.


Cep telefonu kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde susadığı için açılan minik su kuyusuna giren bir kaplumbağa da ilgi odağı oldu. Sıcak yaz günlerinde hayvanları ve canlıların unutulmaması gerektiğini söyleyen müdür yardımcısı Metin Kemal Işık, görevlilere yardımları için teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 12:11
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