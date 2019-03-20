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Kapkaççılar genç kıza dehşet yaşattı

Mersin’de genç bir kızın sırtındaki çantasını kapkaç yöntemi ile alıp kaçan 3 kişilik şebeke, polis ekiplerince yakalandı.

20 Mart 2019 Çarşamba 13:58
Kapkaççılar genç kıza dehşet yaşattı

Mersin’de genç bir kızın sırtındaki çantasını kapkaç yöntemi ile alıp kaçan 3 kişilik şebeke, polis ekiplerince yakalandı. Güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülenen şahıslar, genç kızı bir müddet takip ettikten sonra sırtındaki çantayı alıp kaçıyor.


Olay, merkez Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen genç bir kızı, 3 kişi takibe aldı. Bir süre genç kızı takip eden şüpheliler, sakin bir yerde kapkaç olayını gerçekleştirdi. 2 kişi gözcülük yaparken, bir kişi ise kızın çantasını alıp, kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki bütün güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri tespit etmeye çalıştı. Yapılan çalışmalarda şahısların kimliklerini tespit eden ekipler, operasyon gerçekleştirerek E.E., A.B. ve R.A.’yı gözaltına aldı. Emniyete götürülen zanlıların, işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



Güvenlik kameraları anbean görüntüledi


Öte yandan olay, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, genç kızı takibe alan 3 şahıs belirli aralıklarla gidiyor. Yüzleri de tanınmaması için başlarına kapüşonlarını geçiren zanlılar, sakin bir yerde hamle yapıyorlar. 2 kişi gözcülük yaparken, bir kişi ise kızın sırtındaki çantayı alarak, bölgeden koşarak uzaklaşıyor.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:58
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