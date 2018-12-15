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Kapkaç yapamadan yakalanarak darbedildi

Adana'da bir kadının cep telefonunun alıp kaçmak isterken vatandaşlar tarafından yakalanıp, darbedilen şüpheli hastaneye kaldırıldı

15 Aralık 2018 Cumartesi 17:56
Kapkaç yapamadan yakalanarak darbedildi

ADANA (AA) - Adana'da kapkaç şüphelisi, bir kadının cep telefonunu alıp kaçmak isterken vatandaşlarca yakalanıp, dövülünce hastanelik oldu.

Merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde S.B. (25), annesiyle birlikte sokakta yürüdüğü sırada bir kişi yaklaşıp çantasındaki cep telefonunu alıp kaçmaya çalıştı.

Kadının bağırarak yardım istemesi üzerine vatandaşlar şüphelinin peşine düştü.

Şüpheli vatandaşların kendisini kovalaması üzerine telefonu yere atı kaçmayı sürdürdü.

Vatandaşlar bir süre sonra kapkaç zanlısı S.Ö'yü yakalayıp, darbetti.

Aldığı darbelerle yaralanıp yerde hareketsiz kalan şüpheli için olay yerine ambulans çağrıldı.

Bu sırada olay yerine gelen polis ile sağlık görevlisi olduğunu belirten bir kadın yaralıyı kendine getirmeye çalıştı.

Yaralı zanlı, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

S.B, bilgisine başvurulmak üzere Yarbaşı şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.




Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 17:56
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