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Kapkaç şüphelisi kamerası kaydı incelenerek yakalandı

Adana'da bir kişinin elindeki cep telefonunu alıp kaçma anı güvenlik kamerasınca görüntülenen motosikletli iki zanlıdan biri, 200 güvenlik kamerası kaydı incelenerek gözaltına alındı.

26 Şubat 2019 Salı 10:03
Kapkaç şüphelisi kamerası kaydı incelenerek yakalandı

Adana'da bir kişinin elindeki cep telefonunu alıp kaçma anı güvenlik kamerasınca görüntülenen motosikletli iki zanlıdan biri, 200 güvenlik kamerası kaydı incelenerek gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Vedat Alpsoy (24), merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde kaldırımda cep telefonuyla oyun oynadığı sırada yanına motosikletli iki kişi yaklaştı.

Motosiklet sürücüsünün arkasındaki kişi, Alpsoy'un cep telefonunu elinden alıp arkadaşıyla olay yerinden uzaklaştı.

Sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili Alpsoy, polise başvurarak şikayette bulundu.

Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki yaklaşık 200 güvenlik kamerasını inceleyerek cep telefonunu alan şüphelinin eşkalini ve kaçtığı bölgeyi belirledi.

Ekipler, 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunduğunu tespit ettiği şüpheli Gökhan K'yi (32) kovalamaca sonucu yakaladı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelinin korktuğu için kaçtığını ve hakkındaki "kapkaç" suçlamasını kabul etmediğini söylediği öğrenildi.

Başka bir "kapkaç" olayına daha karıştığı ileri sürülen şüpheli, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis, olaya karışan motosiklet sürücüsünü yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.

 

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 10:03
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