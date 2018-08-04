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Kapıyı açan polis 11 cesetle karşılaştı!

Meksika-ABD sınırında bir eve giren polisler 11 cesetle karşılaştı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:49
Kapıyı açan polis 11 cesetle karşılaştı!

Meksika'nın ABD sınırında bir evde 11 ceset bulundu.

Meksika Başsavcılığı, ülkenin kuzeyinde Chihuahua eyaletindeki Ciudad Juarez kentinde bir evde 3'ü kadın 11 kişinin cinayete kurban gitmiş halde bulunduğu bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kurbanların kimliklerinin tespit edilmeye çalışıldığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

GEÇEN YIL 31 BİN KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Meksika'da geçen yıl 31 binden fazla kişinin cinayet kurbanı olduğu ifade ediliyor.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:49
  1. Meksika
  2. ABD
  3. Meksika Başsavcılığı
  4. Chihuahua
  5. Ciudad Juarez

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