Kapısını kapatmayanlara sinirlenip otomatik kapı yaptı Ankara’nın Nallıhan ilçesinde çilingir dükkanı işleten Feda Karakoç, dükkanında kendiliğinden kapanan otomatik kapı sistemi geliştirdi.

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde çilingir dükkanı işleten Feda Karakoç, dükkanında kendiliğinden kapanan otomatik kapı sistemi geliştirdi.

Çilingir ustası Feda Karakoç, dükkanı açtıktan sonra kapısının sürekli açık unutulmasından duyduğu rahatsızlıktan ötürü bir sistem geliştirdi. Karakoç, geliştirdiği sistemle kapının üzerine koyduğu vida ve kola şişesine bağladığı ip ile kapının açıldıktan sonra kendiliğinden örtülmesini sağladı. Sistemini anlatan Karakoç, "Sıfır maliyetli kapı iteceği ve basit bir buluş olduğundan her zaman kullanabilirsiniz. İş yeri, ahır, ağıl, bahçe kapısı gibi yerlerde kullanılabilir" dedi.

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