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Kapısını açık bırakılan pitbull dehşet saçtı!

Adıyaman’da bahçe kapısı açık bırakılan pitbull cinsi köpek, sokakta bulunan öğrenciye saldırdı. Mahalle sakinlerinin güçlükle kurtardığı çocuk hastaneye kaldırıldı.

04 Şubat 2019 Pazartesi 20:53
Kapısını açık bırakılan pitbull dehşet saçtı!

Olay, Adıyaman’ın Kahta ilçesi Karşıyaka Mahallesi 4021 Nolu Sokakta meydana geldi. Umut Güllü’ye ait eve gelen kadınlar bahçe kapısı kapalı olunca, kapıyı iterek içeri girmek istedi. Kapıyı açan kadınlar bahçeye girmek istediği esnada bahçede bulunan 2 pitbull cinsi köpek havlayarak kadınların üzerine geldi.

Dakikalar sürdü

Kadınlar köpeği görünce bahçeden çıkarak sokağa kaçtı. Kaçtıkları esnada kapıyı bahçe kapısını açık bırakınca bir köpek sokağa çıktı.

Pitbull o esnada okula giden Ortaokul 8. Sınıf Öğrencisi Aslı Karaaslan’a saldırdı. Çocuğu mahalle sakinleri güçlükle kurtardı. Köpeği uzaklaştırmak için sopa ve kemer kullanan mahalle sakinleri dakikalar sonra köpeği uzaklaştırabildi.

Aile şikayetçi oldu

Mahalle sakinleri olay yerine 112 Acil Sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste müdahalesi yapılan çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ailesi duruma tepki gösterdi. Baba Ömer Karaaslan, olayı duyduğunda şok olduğunu ve hemen hastaneye geldiğini belirterek, köpek sahiplerinin cezalandırılmasını istedi. Anne Hatice Karaaslan ise, köpeklerin bu şekilde beslenmesine karşı olduklarını ve kendi başlarına gelen olayın başkalarının başlarına gelmemesi için şikayetçi olduklarını söyledi.

Genç kız anlattı

Saldırıya uğraşan Aslı Karaaslan ise, okula giderken köpeğin saldırısına uğradığını ve çok korktuğunu aktardı. Köpeklerin sahibi ise, bu güne kadar böyle bir olay olmadığını, kapının zorlanması ve daha sonra açık bırakılmasından dolayı köpeğin sokağa çıktığını belirterek, köpeğini kemer ve sopalarla dövüldüğünü söyledi.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 20:53
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YORUM YAZ

  • Hasan saltanHasan saltan6 dk önce
    Hala caydırıcı hiçbir ceza yok.Yetkililer daha ne bekliyorlar anlamıyorum.anlamıyorum.Kendi çocukları saldırıya maruz kalsa ne yaparlar aceba
  • Ünal erişÜnal eriş10 dk önce
    O köpeği değil o köpeği bağlamadan kapıya koyan sahibine iyi ceza vermek lazım.Hayvanin ne suçu varmı birde hayvanı sopa kemerle dövmüş, bu insana hem tazminat, hem hayvana eziyet hemde artık hayvan beslememe cezası verilmeli
  • SafaSafa10 dk önce
    Köpekte bir zarar varmı siz ona bakın!!! Çocukta varsa bile önemli değil, yeterki köpeğe bişey olmasın!!!Yahu şu köpek besleyenrin aklı başına ne zaman gelecek.Kişiliği olmayanlar köpek besleyerek tatmin olmaya çalışıyorlar ve de asıl hayvanlara işkence edenler bunlardır bilesiniz.
  • kamil dkamil d29 dk önce
    avrupanin bir cok ülkesinde yasaklandi bu cins köpekler, Türkiyedede neden yasaklanmiyor ? hükümetin bir arastirma gurubu kurarak, avrupadakiise yarayan, basarili kanunlari kopyalayabilirler...

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