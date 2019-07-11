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Kapıkule'deki kaçakçılık operasyonu

Polis ve gümrük muhafaza ekiplerince gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı

11 Temmuz 2019 Perşembe 09:43
Kapıkule'deki kaçakçılık operasyonu

EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Sınır kapısında dün tırda ele geçirilen çok sayıda kaçak eşyayla ilgili gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye getirildi.

Savcılıktaki ifadeleri sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan 8 şüpheliden D.G.T, I.L.D, O.S, M.A, S.B. ve G.D. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce tırda yapılan aramada 4 go-kart aracı, 11 bin elektronik sigara aparatı, 2 bin 500 elektronik sigara, 6 bin elektronik sigara likidi, 153 bin sigara filtresi, 440 bin sigara kağıdı, 380 bin makaron, 3 bin şişe içki, 5 bin ilaç, 2 bin 500 telefon ekranı, bin 600 tuşlu cep telefonu, 18 bin güneş gözlüğü, 760 çanta, 705 otomobil parçası, 5 ton çay olmak üzere bir milyon adedin üzerinde gümrük kaçağı emtia ele geçirilmiş, 8 kişi gözaltına alınmıştı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 09:43
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