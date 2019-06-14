0553 313 94 23

Kapıkule’de yaklaşık 500 bin adet ecstasy ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Sahasında gerçekleştirilen operasyonda 121,5 kilogram ağırlığında yaklaşık 500 bin adet ecstasy cinsi uyuşturucu hap ile 105 şişe hayvansal doping ilacı ele geçirildi.

14 Haziran 2019 Cuma 10:44
Kapıkule’de yaklaşık 500 bin adet ecstasy ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Sahasında gerçekleştirilen operasyonda 121,5 kilogram ağırlığında yaklaşık 500 bin adet ecstasy cinsi uyuşturucu hap ile 105 şişe hayvansal doping ilacı ele geçirildi.


Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele faaliyetleri kapsamında Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülen istihbarat ve risk analizi çalışmaları sonucunda, Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahasına gelen bir tır şüpheli bulundu.


X-ray taramasına sevk edilen araçta, şüpheli yoğunluklar bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine araç, arama hangarına alınarak şüpheli yoğunlukların gözlendiği bölümlerde dedektör köpekler eşliğinde ayrıntılı inceleme başlatıldı. Narkotik dedektör köpeklerin araçta bulunan çantalara aşırı tepki vermesi üzerine yapılan aramada 59 kilogram 846 gram ecstasy cinsi uyuşturucu hap ile faturasız, belgesiz ve beyan edilmeyen toplam 105 şişe hayvansal doping ilacı ele geçirildi.


Söz konusu olayla ilgili yürütülen araştırmaları derinleştiren Gümrük Muhafaza ekipleri, aynı sıralarda gümrük sahasında bulunan bir diğer tırın da uyuşturucu taşıyan araçla bağlantılı olduğunu saptadı. İkinci araçta gerçekleştirilen aramalar neticesinde ise yine çantalara ve aracın muhtelif yerlerine gizlenmiş vaziyette, 61 kilogram 726 gram ecstasy hap ile 484 gram esrar ele geçirildi.


Yakalama yapılan iki araçta, toplamda tahmini piyasa değeri 14 milyon 600 bin lira olan 121,5 kilogram ağırlığında 486 bin 300 adet ecstasy hap, 484 gram esrar ve 105 şişe hayvansal doping ilacına el konuldu.


İki aracın sürücüsü de tutuklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 10:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    NBA’de şampiyon Toronto Raptors
    1. NBA’de şampiyon Toronto Raptors
    2. Sözcü gazetesi sahibi ve yazarları..
    3. ASKİ’den şebeke suyuna yönelik..
    4. Tire Kaymakamı vatandaşların..
    5. Kırmızı Hilal ile karne heyecanı
    6. Baran: “Turist sayısı olarak dünyanın..
    7. "İhracat Yapan Şirketler İçin Kur..
    8. Sararan dişler gülmeyi engelliyor
    9. Başkan Yılmaz, YKS’ye girecek..
    10. Binali Yıldırım'dan alkış aldı! 'Ya..
    11. Aytaç Kara kimdir nereli ve kaç yaşında?
    12. Anne ve oğlu lüks lambadan sızan..
    13. Jandarma Genel Komutanlığının 180’inci..
    14. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:..
    15. Valilikten homolara tokat!
    16. Elazığ’da 124 bin öğrenci karne..
    17. "Üç Silahşör" Bursa'da sahnelenecek
    18. FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7..
    19. Yuvalarından düşen yüzlerce yavru kuşu..
    20. Samsun'da "torbacı" operasyonu: 23..
    21. 2019’da 3,77 kat arttı! Teknolojinin..
    22. Millet Bahçesi için çalışmalar sürüyor
    23. Avrupa borsaları
    24. Polisten çocuklara karne sürprizi
    25. ABD’nin petrol tankerlerine saldırı..
    26. ABD'den kritik hamle! Savaş gemisi..
    27. Kapıkule’de yaklaşık 500 bin adet..
    28. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Kudüs'ü,..
    29. Yaz ayında cilt lekelerine dikkat
    30. Bireysel emeklilik aracıları getiri..
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!