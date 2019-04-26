Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu

ANKARA (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda bir otomobilin motor kısmına gizlenmiş 11 kilo 398 gram eroin ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’den çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen ve Irak uyruklu bir kişinin kullandığı otomobil, gümrük muhafaza ekipleri tarafından, risk analizleri çerçevesinde x-ray taramasına alındı.

Taramada aracın bazı bölümlerinde yoğunluk tespit edilmesi sonucunda detaylı arama yapıldı. Narkotik dedektör köpekleri eşliğinde gerçekleştirilen aramada, motor blokunu oluşturan bazı parçaların iç kısmına gizlenmiş 33 paket uyuşturucu tespit edildi.

Yapılan analizde eroin olduğu anlaşılan 11 kilo 398 gram uyuşturucuya el konuldu.

Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alınarak Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.