Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu
Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelen otomobilde, 36 kilo 812 gram eroin ele geçirildi22 Ocak 2019 Salı 16:47
EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otomobilde yapılan aramada, 36 kilo 812 gram eroin ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Türkiye'den çıkış yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen A.A.A’nın kullandığı otomobil, risk analizleri çerçevesinde x-ray taramasına sevk edildi.
Taramada aracın ön camının alt kısmı ile motor arasında yapılan gizli bölmede şüpheli yoğunluk tespit edilmesi sonucu, detaylı arama yapıldı.
Aramada, 75 paket içerisinde toplam 36 kilo 812 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü, ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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