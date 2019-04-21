Kapıkule'de turist yoğunluğu
Hafta sonunu Edirne'de geçiren turistler, dönüş yolunda Kapıkule'de yoğunluk oluşturdu21 Nisan 2019 Pazar 20:30
EDİRNE (AA) - Hafta sonunu Edirne'de geçiren turistler, dönüş yolunda Kapıkule'de yoğunluğa neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Edirne'ye cuma günü tur otobüsleri ve özel araçlarıyla gelen özellikle Bulgar turistler, iki gün kaldıkları kentte alışverişlerini yaptıktan sonra ülkelerine dönüşe geçti.
Otomobil ve tur otobüsleriyle dönüşlerin aynı saatlerde olması, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.
Gümrük yetkilileri ek peron açarak geçiş işlemlerinde aksaklık yaşanmaması için önlem aldı.
Peron önünde kuyruk oluşturan çok sayıda araç sürücüsü, sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.
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