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Kapıkule'de dönüş trafiği

Yurt dışında yaşayan ve yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren Türk vatandaşlarının dönüş yolculuğu sebebiyle Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluştu.

10 Ağustos 2018 Cuma 18:53
Kapıkule'de dönüş trafiği

Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki yoğunluk nedeniyle Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile emniyet ekipleri çeşitli önlemler alıyor.

Şanlıurfa'dan Almanya'ya giden Mustafa Korkmaz, yaptığı açıklamada, Türkiye'de ailesiyle güzel bir tatil geçirdiğini söyledi.

Sınır kapısındaki kuyruktan yakınan Kormaz, "Hem ükeye girişte hem de çıkışta aynı kuyruk. Buna bir çözüm bulmaları lazım. Tatilde akrabaları, dostları gördük. Denize gidemedik ama bizim orada Fırat Nehri var, oraya giderek serinledik. Şimdi dönüş yolundayız. Hemen hemen her yıl gidip geliyoruz. Gelirken müzikle sevinçle geliyoruz ama dönerken gurbetin yoluna düştük mü hüzün başlıyor. Sevdiklerini, akrabalarını herkesi bırakıp gidiyorsun. Sonuçta gurbete gidiyorsun. 26 yıldır gurbetteyim inşallah Türkiye'ye dönmek istiyorum." diye konuştu.

Ankara'dan Almanya'ya giden Nazlı Yüksel de tatilde akrabalarını ve yakınlarını ziyaret ettiğini belirterek, "İki yılda bir geliyoruz ülkemize. Geride kalan herkesin mutlu ve huzurlu olmasını isterim. İnşallah seneye tekrar geleceğiz." dedi.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, dönüş yolculuğunun başladığı 16 Temmuz'dan bugüne kadar Kapıkule'den 36 bin 365 araçla 307 bin 214 kişi çıkış yaptı.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 18:53
  1. Şanlıurfa
  2. Ankara
  3. edirne
  4. kapıkule
  5. yoğunluk

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