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Kapıkule’de 6,5 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı’ndagerçekleştirilen operasyonda 6,5 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:35
Kapıkule’de 6,5 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı’ndagerçekleştirilen operasyonda 6,5 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.


Ticaret Bakanlığınca Kapıkule Gümrük Sahası’na ilişkin yürütülen risk analizi çalışmalarında Bulgaristan’dan gelen iki tır riskli olarak değerlendirildi. Söz konusu araçların taşıdığı yükün cinsinin, ağırlığının, gönderici, alıcı ve taşıyıcı firmaların aynı olması Komuta Kontrol ve Operasyon Dairesinde inceleme yapan personelin dikkatini çekti. Araçların plakalarının gümrük sahasında değiştirilebileceği ve bu suretle bir aracın gümrük kontrolünden kaçırılabileceğinden şüphelenen ekipler, durumu Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bildirdi. Şüpheli tırlar gümrük sahasına girer girmez sahadaki ekiplerce fiziki, Ankara’da Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezinde bulunan ekiplerce de kameralar üzerinden teknik takibe alındı. Araçların saha içerisindeki hareketleri, ekiplerin şüphelerini haklı çıkardı. Araçlardan birinin gümrük kontrolünden kaçmak için çıkış kapısına yönelmesi üzerine Gümrük Muhafaza ekiplerince araca müdahale edildi. Söz konusu araçta yapılan aramada 1 milyon 45 bin 795 adet elektronik sigara aksam ve parçaları, go-kart aracı, çanta, mont, oto parçası, cep telefonu ekranı, cep telefonu, güneş gözlüğü, ilaç, şarj aleti, sigara kesme makinası, puro makası ve 5 ton 5 kilogram çay ele geçirildi. Beyan edilmemiş ve faturasız olan eşyaların değerinin 6 milyon 590 bin lira olduğu belirlendi.


Olayla ilgili adli makamlarca yürütülen soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:35
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