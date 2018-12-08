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Kapıkule'de 13 kilometre tır kuyruğu

Yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen tırlar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda 13 kilometre kuyruk oluşturdu

08 Aralık 2018 Cumartesi 16:56
Kapıkule'de 13 kilometre tır kuyruğu

EDİRNE (AA) - Avrupa'ya çıkış yapmak isteyen tırlar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi üzerine sınır kapısında kuyruk oluşturdu.

Tır kuyruğu Kapıkule Sınır Kapısı'nda 13 kilometreye ulaştı.

Sınır kapısı önünde 520 tır yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Tır şoförü Tamer Evcil, 11 saattir beklediğini belirterek, "Her seferinde kuyrukta bekliyorum. Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda da bu şekilde. Sırada beklerken tuvalet sıkıntısı çekiyoruz. Beklerken en büyük sorunumuz uykusuzluk ve yabancı uyruklular. Arabaya binmesinler diye uyuyamıyoruz ve arabayı sürekli kontrol ediyoruz. Çift şoför geldiysek nöbetleşe duruyoruz, teksek önümüzdeki şoförle nöbetleşe uyuyarak kuyruğun bitmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Sürücü Timur Uyar da tır kuyruklarının uzun süredir devam ettiğini dile getirerek, "Tır şoförleri çeşitli sıkıntılar çekiyor en büyük sıkıntımız ise sollamalar. Kuyruklarda ihtiyaçlarımız oluyor ama karşılamaya çalışıyoruz. Yeme içme işini arabada idare ediyoruz ama tuvaletimiz yok." dedi.


Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 16:56
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