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Kapıkule'de 12 kilometrelik TIR kuyruğu

İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yurt dışına çıkmayı bekleyen TIR'lar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda 12 kilometre kuyruk oluşturdu.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 22:06
Kapıkule'de 12 kilometrelik TIR kuyruğu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda, yurt dışına çıkmak için bekleyen TIR'ların oluşturduğu kuyruk 12 kilometreye ulaştı. İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan TIR'lar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Taşıdıkları yükleri hafta başında götürecekleri adreslere ulaştırmak isteyen sürücüler, sınır kapısında 12 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Yaklaşık 480 TIR, Kapıkule Sınır Kapısı önünde yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Bu arada yurt dışına çıkmak için bekleyen TIR'lar, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda da 3 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

AA

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 22:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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