Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçi yoğunluğu

Yurt dışında yaşayıp, yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren Türk vatandaşlarının dönüş yolculuğu, Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun kuyruk oluşturdu.

Gurbetçilerin sevinç gözyaşlarıyla giriş yaptıkları Kapıkule'den gurbete yolculuklarına, bu kez hüzün gözyaşları eşlik ediyor.

Kapıkule'de yoğunluk

Avrupa'da yaşayan Türklerin büyük bir kısmı özel araçlarıyla sınır kapılarından çıkış yaparken, bir kısmı da uçakla gitmeyi tercih ediyor. Kara yolunu tercih edenlerin ilk ve en çok tercihi ise Kapıkule. Yıllardır hüzün ve sevincin tanığı Kapıkule için ağustos ayı, veda anlamına geliyor. İzin süreleri bitenler, girişte döktükleri vatana ulaşmanın verdiği yürek kabarmasıyla sevinç gözyaşlarını, bu kez hasretlik için döküyorlar. Geride bıraktıklarını tekrar görebilmenin planlarıyla düşülen yollar, gurbete açılıyor.

Gurbetçiler sınır kapısından ülkelerine dönüyor

"Ülkemize geldik büyük bir sevinçle, iznimizi kullandık"

Belçika'da yaşayan Kahramanmaraşlı Bünyamin Kaya, memleketi ve Alanya'da yaklaşık 1 ay kaldıktan sonra tekrar dönüş yaptığını belirtti. Gelişlerin "heyecan dolu" dönüşlerin ise "hüzünlü" olduğunu ifade eden Kaya, "Ülkemize geldik büyük bir sevinçle, iznimizi kullandık. Hiçbir olumsuzlukla karşılaşmadık. Gezdik, tatilimizi yaptık. Artık izin bitti, gidiyoruz. Sevinçle gelmiştik, giderken de içimizde buruk bir üzüntü var. Ama yapacak bir şey yok. Hanım ağlıyor, sadece annesini çok özlemiş, daha yola çıkalı 1 buçuk gün oldu. Şimdiden 'Memleketimi bırakmak istemiyorum' diye ağlıyor." dedi.