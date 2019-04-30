Kapıköy Gümrük Kapısındaki ilk mağaza açıldı

Van’ın Saray ilçesindeki Türkiye-İran sınırında bulunan Kapıköy Gümrük Kapısındaki ilk mağaza, Vali Mehmet Emin Bilmez’in katılımıyla açıldı.

Türkiye ile İran arasında ekonomik ve ticaret anlamında büyük öneme sahip olan Kapıköy Gümrük Kapısı, 100 milyon liralık modernizasyonun ardından 19 Şubat 2019’da açılışı yapılmıştı. Kısa sürede Türkiye’nin en modern kara gümrük kapıları arasında yer alan Kapıköy Gümrük Kapısındaki ilk mağaza da yapılan törenle açıldı. Mağazanın açılış kurdelesini il protokolü ile birlikte kesen Vali Bilmez, İran’dan gelecek misafirlerin daha güzel ağırlanması için gümrük kapısının modernize edildiğini söyledi. Kapıköy Gümrük Kapısının Van’ın ve Türkiye’nin bir vitrini olduğunu vurgulayan Vali Bilmez, ilk mağazanın açılışından sonra diğer mağazaların da açılmasıyla ticaretin gelişeceğini ve Van’ın ekonomisine ciddi anlamda katkı sunacağını dile getirdi.

Daha sonra mağazayı gezen Vali Bilmez, Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın ve Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Hayrettin Yıldırım’dan kapının son durumu ile ilgili bilgi aldı.

Vali Bilmez, gümrük kapısında inceleme yaptıktan sonra ziyaretini tamamladı.

Kapıköy Gümrük Kapısı ziyaretinde Vali Mehmet Emin Bilmez’e İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ve kurum amirleri eşlik etti.