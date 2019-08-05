Kapıkaya Fest 2019 fotoğraf yarışması sonuçlandı

SAMSUN (İHA) – Samsun’un Bafra Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı 3.Uluslararası Doğa Sporları ve Kültür Festivali bünyesinde düzenlenen foto safari sonuçları açıklandı.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Temsilcisi Yaşar Ali Dursun, Fotoğraf sanatçıları Egemen Umut Şen, Hüseyin Turgut, Mahmut Şimşek ve Murat Danacı’dan oluşan seçici kurul toplanarak, yarışmaya katılan fotoğrafçıların eserlerini titiz bir çalışma ile değerlendirdi. Kapıkaya Fest 2019 Foto safariye 103 kişi kayıt yaptırdı. 68 katılımcının teslim ettiği 257 fotoğraf arasında dereceye girenler belirlendi.

3.Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali, foto safari fotoğraf yarışmasında birinciliği Niğde’den katılan Kayhan Güç, “Balık çiftliği” adlı fotoğrafı ile elde etti. İkinciliği ise Samsun’dan katılan Emin Kınay, “Göz Bebekleri” adlı fotoğraf ile üçüncülüğü de yine Samsun’dan katılan Mustafa Güral, “Geleceğe Bakış” adlı fotoğrafla elde etti.

Yarışmaya Giresun’dan katılan Erhan Aydın, “Kaya Mezarları”, Samsun’dan katılan Hasan Aktürk, “Kapıkaya Fest zıpline” ve Aydın Tutaş, “Birinci” adını verdiği fotoğrafla mansiyon kazanırken, drone özel ödülüne ise Aydın Tutaş’ın “Anı Yakalamak” adlı fotoğrafı layık görüldü.

Söz konusu yarışmanın ödül töreni 29 Ekim 2019 tarihinde Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılacak. Yarışmada derece alan ve sergilenmeye layık görülen fotoğraflar ve diğer bilgiler, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu resmi sitesinde yer alıyor.