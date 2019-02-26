"Kapı kapı gezerek projelerimizi anlatmalıyız"

KONYA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin "40 günlük süreçte kapı kapı gezerek, her haneye girerek, yapmak istediğimiz projeleri anlatmamız gerekiyor." dedi.

Kurum, Konya'nın Karapınar ilçesinde KARYEM fabrikası açılış töreninde yaptığı konuşmada, şehirlerin problemlerini çözmek için ziyaretler gerçekleştirdiklerini, yerel yöneticiler ve vatandaşlarla istişare içinde olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan seçim manifestosunda Bakanlığını ilgilendiren önemli konuların olduğuna değinen Kurum, "Altyapıdan üstyapıya, atık su arıtma tesislerinden düzenli depolama tesisleri ve kentsel dönüşüme, vatandaşımızın ihtiyacı olan tüm problemleri çözmek üzere çalışıyoruz. Bu ziyaretler kapsamında bugün de Karapınar'ımızdayız. Amacımız, bölgedeki istihdamı, tarımı, turizmi arttırmak. Bizim amacımız vatandaşımıza, halkımıza hak ettiği değeri sunmak. Bu çerçevede bir proje, bir amaç, bir dava doğrultusunda şehirlerimizi ziyaret ediyoruz." diye konuştu.

KARYEM fabrikasının bölgedeki üretimin artması noktasında önemli bir yatırım olduğuna işaret eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"20-25 milyon lira bedelli KARYEM fabrikamızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu fabrika, burada bütün çiftçilerimize yem konusunda destek sağlayacak. Çiftçilerimizin üretimini arttırma, kaliteyi arttırma noktasında onlara yardımcı olacak, destek sağlayacak. KARYEM, yüzde 70 hissesi belediyemizin olan bir kooperatif. Bu ve bunun gibi işletmeleri de inşallah Karapınar'a ve şehirlerimize kazandırmak istiyoruz."

- "Cumhur İttifakı ile seçime gidiyoruz"



Kurum, ilçe için birçok projelerinin olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"31 Mart'a az bir süre kaldı. Cumhur İttifakı ile seçime gidiyoruz. Bu devlet, bu millet, bu bayrak, bu vatan uğruna 15 Temmuz gecesi tüm dünyaya bu birliği, bu ittifakı gösterdik. İnşallah bundan sonraki süreçte de 2053 yılında, 2071 yılında yine gösterecektir. Sizden ricamız bizim elimizi güçlendirin, güçlendirin ki bu ve bunun gibi eserleri Karapınar'ımıza, Konya'mıza kazandıralım. İnşallah tüm vatandaşlarımızın gönüllerine, hanelerine girmek suretiyle bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Karapınar'da mevcut Belediye Başkanı Mehmet Yaka ile yola devam etme kararı aldıklarını hatırlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Artık bu ikinci dönem, Mehmet Yaka'nın ustalık dönemi olacaktır. Ustalık eserlerinin sergileneceği dönem olacaktır. Büyükşehir Belediye Başkanlığında da Uğur İbrahim Altay kardeşimiz bizim adayımız. Kendisinin Selçuklu Belediye Başkanlığı döneminde çok güzel hizmetleri oldu. Selçuklu'yu yeniden imar etti, inşa etti. Tabii biz Büyükşehir Belediye Başkanlığında Selçuklu'daki eserlerinden çok daha iyilerini yapacağını dün akşamki lansmanında gördük. Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak, hemşehriniz olarak, hem Karapınar'a hem Konya'ya hem de tüm Türkiye'ye yapılması gereken her projenin arkasında olduğumuzu, bunları kararlı bir şekilde yapacağımızı duyurmak istiyorum. Bu 40 günlük süreçte kapı kapı gezerek, her haneye girerek, yapmak istediğimiz projeleri anlatmamız gerekiyor."

Programa Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, bazı milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.