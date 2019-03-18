"Kapı kapı gezeceğiz tüm kalplere ve gönüllere gireceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 31 Mart'a az bir süre kaldığına işaret ederek, "Artık bu süreçte kapı kapı gezeceğiz. Bütün kardeşlerimize projelerimizi anlatacağız ve tüm kalplere, gönüllere gireceğiz." dedi.

AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ile Kars'ın Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Kurum, burada Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı MHP'li Çetin Nazik ve partililerle bir araya geldi.

Kurum, burada yaptığı konuşmada, Kars'ın mert insanların bulunduğu şehitler diyarı bir şehir olduğunu söyledi.

Bölgeye hizmet etmek için birçok projelerinin bulunduğunu ifade eden Kurum, şöyle konuştu:

"İnşallah 31 Mart akşamı projeleri hayata geçirecek ve hızlı bir şekilde uygulayacak şekilde bunları yapmak istiyoruz. Bundan önce de Kars'ımıza 11 milyar liralık yatırım yaptık ve Bakanlık olarak da 2 milyar lira yatırımımız var. İnşallah biz bundan sonraki süreçte de Çetin başkanımıza destek vermek suretiyle hem şehirdeki yatırımlarımızı hem de ilçelerimizdeki yatırımlarımızı arttıracağız. Bu manada biz Kars'mızın ve Çetin Nazik Başkanımızın yanındayız."

Kurum, 31 Mart'ın gönül belediyeciliği seçimi olduğunu belirterek, ecdadın Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Türk'ü, dili, ırkı ne olursa olsun insanın gönlüne girme nasihatinde bulunduğunu dile getirdi.

İnsana hizmet etme aşkıyla gece gündüz demeden çalıştıklarını aktaran Kurum, "Şehirlerdeki yaşam kalitesini yükseltmek, marka şehirler yapmak adına da projeleri geliştirmek istiyoruz. Kars bu noktada bizim bu bölgedeki en önemli potansiyelimiz. Kars, yüreğimizde ayrı bir yeri olan şehrimiz. Çünkü baktığınızda ilk şeref madalyası Kars şehrine verilmiştir. Kars o yüzden İstiklal demektir, bağımsızlık demektir." diye konuştu.

Kars'ta Cumhur İttifakı üzerinde bir birliğin oluştuğunu gördüklerini anlatan Kurum, 31 Mart akşamı bu birlik ve güvenin illet ve zillet ittifakına gereken cevabı vereceğine inandığını belirtti.

Kars'a 300 konut yapacaklarını ve vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olacağını da aktaran Kurum, "31 Mart'a 15 günden az bir süre kaldı. Artık bu süreçte kapı kapı gezeceğiz. Bütün kardeşlerimize projelerimizi anlatacağız ve tüm kalplere, gönüllere gireceğiz. İnşallah 31 Mart akşamı buradan yeni bir zafer duyacağız. Kars merkezde Çetin Başkanımızı ve ilçelerini de almak suretiyle yeni bir destan yazacağız." ifadelerini kullandı.